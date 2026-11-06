168 thí sinh - 2 điểm sơ khảo Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I năm 2026

Ngày 14/11, tại Phan Thiết, các thí sinh mang số báo danh từ 001 đến 068 dự thi tại Nhà hát Truyền hình, số 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 15/11, tại Đà Lạt, các thí sinh mang số báo danh từ 069 đến 168 dự thi tại hội trường Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thí sinh cần kiểm tra kỹ số báo danh, ngày thi, địa điểm và chuẩn bị sẵn sàng cho vòng sơ khảo.

Danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm tổ chức vòng sơ khảo Liên hoan “Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng” lần I năm 2026 tại đây

Lưu ý: Thí sinh cần có mặt trước 7 giờ 30 phút trong ngày dự thi để nhận số báo danh và nghe phổ biến quy định.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đồng hành cùng liên hoan với chủ đề “LTV - Điểm hẹn tài năng âm nhạc”.

Quét mã QR để biết thêm thông tin chi tiết về liên hoan

Để cập nhật những thông tin nhanh, chính thống từ Ban Tổ chức, xin mời quý bạn đọc theo dõi Fanpage chính thức của Liên hoan "Tiếng hát Truyền hình Lâm Đồng" lần thứ I năm 2026 tại địa chỉ: https://www.facebook.com/lienhoantienghatlamdong