166 đại biểu tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Tham gia hội nghị có 166 đại biểu là ủy viên, kiểm tra viên và chuyên viên cơ quan ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khu vực phía Tây tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Phương Dung

Trong thời gian 3 ngày (từ 28 đến 30-10), các đại biểu được Thường trực, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt, trao đổi 8 chuyên đề nghiệp vụ chuyên sâu, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng; nắm tình hình, giám sát thường xuyên; kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Đình Vũ nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, đòi hỏi sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và từng cán bộ làm công tác kiểm tra.

Do đó, mỗi đồng chí cần phát huy tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị, chủ động nghiên cứu, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ; vận dụng hiệu quả những kiến thức được trang bị tại hội nghị vào thực tiễn, tạo chuyển biến cụ thể trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong tình hình mới.