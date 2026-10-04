165 học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2026

Tham gia lớp bồi dưỡng, 165 học viên được nghiên cứu, trao đổi 7 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng gồm: tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát; nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên tham gia viết bài thu hoạch theo hình thức trắc nghiệm, bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được củng cố, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng hoạt động của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ tại địa phương.

Các học viên tham gia nghiên cứu, làm bài thu hoạch.

Sau lớp bồi dưỡng, việc vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng sẽ góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.