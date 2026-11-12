165 đại biểu tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới trong quản trị doanh nghiệp

Các đại biểu dự tập huấn.

Các đại biểu được tập huấn các nội dung về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới, định kiến giới, khuôn mẫu giới và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; trang bị kiến thức, kỹ năng thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc, bảo đảm bình đẳng trong tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, đào tạo, cơ hội tham gia quản lý, lãnh đạo; phòng ngừa phân biệt đối xử và quấy rối tại nơi làm việc; kỹ năng lồng ghép giới trong quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học, công nghệ, thương mại điện tử gắn với tăng quyền năng kinh tế, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và nguồn lực cho phụ nữ; chia sẻ mô hình, kinh nghiệm và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về bình đẳng giới cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ và cơ sở sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện để cả nam và nữ phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và địa phương.