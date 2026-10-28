162 tác phẩm đủ điều kiện dự thi Giải Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2026

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Báo cáo tại buổi họp, Ban Tổ chức giải cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai đã tiếp nhận và tuyển chọn 162 tác phẩm đủ điều kiện dự thi, bảo đảm các tiêu chí theo quy định. Các tác phẩm đến từ cơ quan báo chí Trung ương, thành phố, phóng viên, cộng tác viên và các tác giả không chuyên trên địa bàn.

Để bảo đảm chất lượng chấm chọn, Ban Tổ chức giải chia Ban Giám khảo thành 3 tiểu ban. Các thành viên Ban Giám khảo sẽ chấm theo khung tiêu chí về nội dung và hình thức, bảo đảm khách quan, công tâm, thống nhất. Ban Tổ chức giải cũng sẽ chọn những tác phẩm có chất lượng để tham gia Giải Búa liềm vàng Trung ương.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Nam, Trưởng ban Giám khảo Giải Búa liềm vàng thành phố năm 2026 đề nghị các tiểu ban lựa chọn tác phẩm tham gia dự giải cấp Trung ương phải gắn với kết quả chấm giải cấp thành phố, bảo đảm chất lượng và tính thống nhất.

Việc tuyển chọn không phân biệt tác phẩm chuyên nghiệp hay không chuyên, mà tập trung vào chất lượng, giá trị và tính tiêu biểu của từng tác phẩm.

Đồng thời, đề nghị các tiểu ban phối hợp chặt chẽ, đôn đốc tiến độ chấm, bảo đảm lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng.

Theo thể lệ Giải Búa liềm vàng thành phố năm 2026, sẽ có 30 giải thưởng, gồm 2 giải A, trị giá 20 triệu đồng/giải; 4 giải B, 15 triệu đồng/giải; 4 giải C, 10 triệu đồng/giải; 10 giải khuyến khích, 7 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, Ban tổ chức giải sẽ trao giải phụ cho tập thể xuất sắc, tối đa 5 giải, mức tiền thưởng 5 triệu đồng/giải; giải tác phẩm xuất sắc tác giả không chuyên, tối đa 3 giải, mức tiền thưởng 5 triệu đồng/giải; giải tập thể xuất sắc không chuyên, tối đa 2 giải, mức tiền thưởng 5 triệu đồng/giải.