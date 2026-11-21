Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc triển lãm ảnh “Thảo Cầm Viên - Yêu thương đong đầy”

Triển lãm gồm 50 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Bùi Trọng Hiếu, Nguyễn Đình Hoàng, Nguyễn Quốc Hoài, Đinh Xuân Trường, đặt trong không gian “Dấu ấn Thảo Cầm Viên Sài Gòn qua ống kính nhiếp ảnh”. Gần 150 tác phẩm còn lại được thể hiện dưới hình thức ảnh bộ với chủ đề “Click! Xin chào Thảo Cầm Viên - Yêu thương đong đầy”.

Nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa cùng hơn 10 sinh viên năm nhất Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOVC) tuyển chọn, thực hiện các bộ ảnh

Các bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa cùng hơn 10 sinh viên năm nhất Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOVC) tuyển chọn, thực hiện ngay tại Thảo Cầm Viên trong tháng 10-2026.

Bà Huỳnh Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết triển lãm giúp công chúng nhìn lại những giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức thân thương về Thảo Cầm Viên. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, lát cắt đời sống được ghi lại bằng tình yêu dành cho không gian xanh giữa lòng thành phố.

Em nhỏ tham quan triển lãm

Chim Hồng hạc khoe bộ cánh rực rỡ đầy quyến rũ. Ảnh triển lãm của tác giả Nguyễn Phước Đăng Tuệ

Nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa chia sẻ, dự án hội tụ những hình ảnh đặc sắc về thế giới động vật, cảnh quan xanh và những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của các bé động vật. Những bức ảnh giúp chúng ta lưu giữ những khoảnh khắc, hoài niệm đáng nhớ tại Thảo Cầm Viên – nơi gắn bó với rất nhiều thế hệ du khách không chỉ ở TPHCM mà còn ở vùng Nam bộ và cả nước.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, một trong 8 vườn thú có lịch sử lâu đời nhất thế giới còn tồn tại đến nay. Triển lãm dự kiến kéo dài đến Lễ hội “Hoa lá kể chuyện” mừng năm mới 2027.