160 phút tìm gia đình cho bé trai chậm nói qua bài đăng trên fanpage công an phường

Hình ảnh cháu bé lúc được Tổ công tác phát hiện, được chăm sóc bữa ăn trưa và khoảnh khắc đoàn tụ cùng người thân tại trụ sở công an.

12h10 ngày 1/10/2026, tổ công tác Cảnh sát trật tự CAP Bạch Mai (Hà Nội) làm nhiệm vụ, tuần tra quanh khu vực công viên Võ Thị Sáu và phát hiện một bé trai đang đi lang thang một mình. Trời giữa trưa, cậu bé có dấu hiệu mệt mỏi và hoảng loạn.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh cùng các thành viên tổ công tác lập tức tiếp cận. Việc khai thác thông tin bế tắc ngay từ phút đầu. Cháu bé hoảng sợ, biểu hiện chậm nói và không thể nhớ được tên tuổi, địa chỉ nhà hay số điện thoại của gia đình.

Thấy đứa trẻ đói lả, tổ công tác đưa cháu vào một quán bình dân gần đó. Hình ảnh ghi nhận lúc 12h15 cho thấy cậu bé ngồi ăn ngon lành khay cơm trưa bên cạnh sự túc trực của cán bộ công an.

Sau khi ổn định tâm lý cho cháu bé, tổ công tác đưa cháu về trụ sở Công an phường Bạch Mai. Bài toán đặt ra là tìm người nhà nhanh nhất khi cháu hoàn toàn không có khả năng cung cấp thông tin. Thay vì áp dụng các biện pháp xác minh truyền thống qua loa phát thanh hay rà soát nhân khẩu mất nhiều thời gian, đơn vị sử dụng ngay nền tảng mạng.

Một bài thông báo tìm người thân kèm hình ảnh cậu bé được đăng tải lên trang "Vì Bình yên phường Bạch Mai". Kênh thông tin này do chính Công an phường quản trị, hiện thu hút gần 1.900 lượt theo dõi của dân cư trên địa bàn. Việc duy trì một trang mạng xã hội tương tác trực tiếp với người dân cho thấy sự linh hoạt, bám nắm địa bàn trên cả môi trường số của lực lượng công an cơ sở.

Bài đăng tìm người nhà cho cháu bé trên trang Facebook "Vì Bình yên phường Bạch Mai" nhanh chóng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Lá thư cảm ơn viết vội nhưng chứa đựng tình cảm chân thành của người nhà cháu bé gửi Tổ công tác và Công an phường Bạch Mai

Bài đăng lập tức nhận hàng chục lượt chia sẻ. Tốc độ lan truyền thông tin trực tuyến phát huy tác dụng. Đúng 14h50 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 1980, trú tại ngõ 213 Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai) hớt hải chạy đến trụ sở công an.

Nhìn thấy cháu mình an toàn, chị H. thở phào nhẹ nhõm. Chị cho biết cháu tên là Nguyễn Trung H., sinh năm 2017. Cháu có biểu hiện chậm phát triển ngôn ngữ. Gia đình hoảng hốt khi phát hiện cháu đi khỏi nhà và đang chia nhau tìm kiếm khắp nơi thì nhận được tin báo từ bài đăng của công an.

Trước khi đón cháu H. trở về, chị H. nán lại bàn trực ban, viết lá thư tay gửi lời cảm ơn đơn vị và cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Khánh. Cuộc đoàn tụ khép lại bình dị, để lại một bài học nhỏ về cách kết hợp giữa tình người và công nghệ trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội.