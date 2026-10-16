160 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia đào tạo trung cấp lý luận chính trị

Đại diện Trường Chính trị tỉnh chúc mừng Ban cán sự lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị, hệ không tập trung Công an tỉnh khóa 4.

160 học viên là các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia khóa học. Theo chương trình đào tạo, học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị - hành chính, quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kinh nghiệm tại địa phương.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính; rèn luyện phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng. Qua đó, học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị.