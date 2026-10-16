16 tuổi, mình bắt đầu hành trình 'phá kén' ở nhà Hoa

Bén duyên với báo Hoa

16 tuổi, mình rơi vào một cơn sốt FOMO công việc đầu đời cùng các bạn đồng trang lứa. Nhìn sang trái: Mấy nhỏ bạn thân rầm rộ đi làm gia sư. Nhìn sang phải: Các anh chị khóa trên đã “flex” chiếc thẻ trợ giảng xịn xò. Thế là, mình cuống cuồng tìm kiếm một công việc đầu tiên thời cấp Ba.

Đúng lúc còn đang loay hoay thì… bùm! Một tin nhắn từ chị biên tập viên Nhâm Anh - một tiền bối từng học tại trường Phổ thông Năng khiếu - bất ngờ xuất hiện và rủ rê mình gia nhập H2Team. Đó cũng là khoảnh khắc mình quyết định lột xác thành một Lem Lo lăn xả hơn, sẵn sàng lấm lem để bước ra khỏi vùng an toàn, đổi lấy những trải nghiệm đáng giá nhất của tuổi trẻ.

Mình cùng các anh chị cộng tác viên, biên tập viên hóa "công nhân dây chuyền" để đóng gói quà tặng bạn đọc.

Với đứa thường xuyên chỉ lướt clip ngắn như mình, mình đã từng nghĩ báo in chắc sẽ nghiêm túc và khô khan. Nhưng Hoa Học Trò thực sự đã “phản chiếu” thế giới của teen chúng mình: Mỗi trang đều rực rỡ sắc màu, tràn ngập hình ảnh chân thực và tuyệt nhiên không cho phép sự hời hợt.

Báo in không có nút “Edit”, cũng chẳng có thuật toán để kéo lượt đọc. Điều duy nhất giữ chân độc giả chính là độ sâu của thông tin, sự chặt chẽ trong tư duy của người viết cũng như tính sáng tạo để bài viết không bị nhàm chán.

Kỷ niệm những bài báo in được lên sóng.

Người “giải ngố” cho mình chính là chị Thùy Trang - người sếp aka trùm “bắt trend” nhanh xẹt điện. Chị hướng dẫn mình cách dùng ngôn ngữ xu hướng làm “gia vị” để thu hút bạn đọc nhưng cái lõi bên trong vẫn phải là nội dung đủ sâu sắc. Nhờ chị, mình mới hiểu làm báo giấy không phải là cứ viết về những gì đang hot hay kể câu chuyện của bản thân mà mỗi bài viết đều phải trả lời được: Bài viết này mang lại giá trị gì cho độc giả? Cấu trúc đã logic chưa? Góc nhìn này có thực sự đa chiều hay chỉ đang nhìn từ một phía?

Rèn luyện tư duy qua từng bài viết

Đối với mình, viết báo dần trở thành một cách tự nhiên để rèn luyện “cơ bắp tư duy”. Mình vừa được thoải mái viết về những điều mình yêu thích, vừa có nguồn thu nhập nho nhỏ để uống trà sữa mà lại vừa có thể nâng cấp bản thân mỗi ngày.

"Tam cô nương" cùng hội chung thuyền cộng tác viên.

Những đề tài mình chọn chẳng có gì cao siêu: Khi phát hiện câu lạc bộ nhảy có luật cấm các thành viên yêu nhau, mình viết ngay một bài phân tích về những quy định kỳ lạ; hay lần đi Huế về vì quá “lụy” cố đô, mình cũng tranh thủ đưa chuyến đi ấy vào trang viết.

Đằng sau mỗi bài báo ấy là cả một quá trình rèn luyện kỹ năng âm thầm: - Năng lực Đọc (Sàng lọc thông tin): Giữa một đại dương thông tin rác trên mạng, việc viết báo buộc mình phải đọc sâu, chọn lọc dữ liệu chuẩn xác thay vì chỉ lướt qua tiêu đề. - Năng lực Nghĩ (Tư duy phản biện): Mình không còn nhìn sự việc một chiều hay xuôi theo đám đông mà luôn đặt câu hỏi: Vì sao lại như vậy? Bài viết này mang lại thông điệp gì cho người đọc? - Kỹ năng Thực chiến đa-zi-năng: Không chỉ dừng ở viết lách, tòa soạn mở ra cho mình một vũ trụ thực chiến phong phú: Từ chạy staff sự kiện (như buổi ra mắt sách Chiến thần Ngữ Văn), liên hệ truyền thông, cho đến quay TikTok, làm vlog...

Đến khi vô tình đọc được kết quả từ PISA rằng có đến tận 59% học sinh Việt Nam chưa đạt mức độ đọc hiểu cơ bản, mình mới chợt nhận ra một điều. Hóa ra, viết báo chính là cách giúp mình rèn luyện khả năng đọc hiểu và tư duy phản biện một cách tự nhiên nhất: Chẳng cần ép bản thân ngồi vào bàn học khô khan mà khả năng tư duy của mình lại lên level khi nào chẳng hay.

Không chỉ viết báo, mình còn có cơ hội "chạy event" ở nhà Hoa với sự kiện ra mắt sách Chiến Thần Ngữ Văn của tác giả best seller Đinh Hằng.

Nhìn lại cả hành trình đã qua, mình thấy biết ơn vô cùng cú gật đầu thử sức năm 16 tuổi. Hành trình “phá kén” từ một đứa quen tiêu thụ nội dung nhanh sang tư duy sâu đã cho mình một bài học lớn: Tư duy phản biện và năng lực đọc hiểu không phải là năng khiếu bẩm sinh mà là kỹ năng có thể rèn luyện mỗi ngày.

Dù bạn có phải là dân chuyên Văn, người làm báo hay không, giữa một thế giới tràn ngập những video 15 giây trôi qua vội vã, việc chủ động dừng lại để đọc sâu, nghĩ kỹ, tư duy độc lập chính là bước “phá kén” đầu tiên để bạn làm chủ tri thức của chính mình.