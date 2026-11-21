Chiều 21.11, tại Hải Phòng đã diễn ra cuộc họp báo công bố sự kiện. Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức; Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, TS Ngô Phương Lan chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức; Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, TS Ngô Phương Lan chủ trì cuộc họp báo

Theo TS Ngô Phương Lan, Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa các địa phương với cộng đồng làm phim, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh, đồng thời phát huy tiềm năng văn hóa, cảnh quan, hạ tầng và dịch vụ của các địa phương.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Diễn đàn hướng tới xây dựng một không gian kết nối đa chiều, từ giới thiệu tác phẩm, giao lưu nghệ sĩ với công chúng đến quảng bá bối cảnh quay phim, trao đổi về cơ chế hỗ trợ sản xuất và kết nối trực tiếp giữa địa phương với các hãng phim, nhà sản xuất, doanh nghiệp dịch vụ điện ảnh.

Mở đầu Diễn đàn là Tuần phim “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh”, diễn ra từ ngày 21-23.11 tại rạp CGV Aeon Mall Hải Phòng và rạp Thống Nhất (phường Hải Dương). Chương trình giới thiệu 11 bộ phim Việt Nam với 22 suất chiếu, gồm: “Trại buôn người”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Cục vàng của ngoại”, “Anh hùng”, “Mưa đỏ”, “Bẫy tiền”, “Ốc mượn hồn”, “Truy tìm Long Diên Hương”, “Tử chiến trên không”, “Hẹn em ngày nhật thực” và “Mang mẹ đi bỏ”.

Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, TS Ngô Phương Lan phát biểu tại họp báo

Các tác phẩm mang đến nhiều lát cắt của điện ảnh Việt Nam đương đại, từ đề tài lịch sử, chiến tranh, hành động đến tâm lý, gia đình và đời sống xã hội. Một số suất chiếu được kết hợp giao lưu với đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất và thành viên đoàn phim, tạo cơ hội để khán giả tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi tác phẩm, cũng như quá trình sáng tạo và sản xuất phim.

Cùng ngày 21.11, triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” (Vietnam on Screen) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Triển lãm giới thiệu tiềm năng bối cảnh, môi trường sản xuất phim tại Hải Phòng và 15 tỉnh, thành phố; hành trình phát triển Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI từ năm 2023 đến năm 2026; hoạt động của các hãng phim, studio và những dự án điện ảnh tiêu biểu.

Đáng chú ý, Viện Phim Việt Nam giới thiệu chuyên đề “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” với khoảng 200 hình ảnh cảnh phim và áp phích từ các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu về biển, đảo. Những tư liệu này tái hiện các dấu mốc lịch sử, hình ảnh quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời cho thấy nguồn cảm hứng phong phú của đề tài biển đảo trong sáng tác điện ảnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức phát biểu tại cuộc họp báo

Triển lãm còn có sự tham gia của các hãng phim, studio như Galaxy, BHD, HKFilm, Chói Entertainment, với những tư liệu, phục trang, hiện vật gắn với các tác phẩm và dự án điện ảnh, trong đó có “Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh”, “Trại buôn người”, “Đất rừng phương Nam”, “Ngày xưa có một chuyện tình” và “Hoàng hậu cuối cùng”.

TS Ngô Phương Lan cho biết: Một trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm của Diễn đàn là Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”, diễn ra sáng 22.11.

Hội thảo tập trung trao đổi về đời sống điện ảnh, bản sắc và giá trị lan tỏa; cơ chế điều phối, môi trường hỗ trợ sản xuất; nhu cầu của các nhà sản xuất và khả năng liên kết giữa các địa phương trên cơ sở thế mạnh bổ trợ.

Quang cảnh cuộc họp báo

Cũng theo TS Ngô Phương Lan, trong khuôn khổ Hội thảo, VFDA sẽ công bố và trao Cúp PAI 2026 cho 10 tỉnh, thành phố có kết quả nổi bật theo ba hạng Vàng, Bạc, Đồng. Đây là sáng kiến do VFDA khởi xướng từ năm 2023, nhằm đánh giá mức độ thuận lợi của các địa phương đối với hoạt động sản xuất phim, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu giúp các nhà làm phim tìm kiếm, lựa chọn bối cảnh.

“Từ 10 địa phương tham gia kỳ PAI đầu tiên tại Phú Yên năm 2023, đến năm 2024 đã có 37 địa phương tham gia. Năm 2026, PAI tiếp tục được phát triển trên nền tảng paivietnam.vn, cập nhật dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố với hơn 1.000 bối cảnh quay phim.

Nền tảng hỗ trợ tra cứu thông tin về bối cảnh, điều kiện khai thác, thủ tục, chính sách hỗ trợ và đầu mối liên hệ bằng 6 ngôn ngữ. Kết quả PAI năm 2026 được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí: hỗ trợ tài chính, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ thực địa, thủ tục pháp lý và hạ tầng sản xuất”- TS Ngô Phương Lan cho biết.

Các đạo diễn, nghệ sĩ, nhà làm phim tham dự họp báo

Cũng trong ngày 22.11, Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh được tổ chức với 16 bàn kết nối dành cho các tỉnh, thành phố. Đây là dịp để đại diện địa phương gặp gỡ trực tiếp các hãng phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ, trao đổi về nhu cầu bối cảnh, lưu trú, vận chuyển, hậu cần, thiết bị, nhân lực và khả năng hợp tác sản xuất.

Qua đó, Diễn đàn hướng tới chuyển những cuộc gặp gỡ, trao đổi thành các đầu mối và cơ hội hợp tác cụ thể.

Điểm nhấn của chương trình tối 22.11 là Gala “Hải Phòng Film Port – Nơi những câu chuyện bắt đầu” tại Nhà hát Hoa Phượng. Thông qua trích đoạn điện ảnh, âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và giao lưu nghệ sĩ, chương trình tái hiện mối gắn bó giữa Hải Phòng với điện ảnh qua nhiều thế hệ, từ những tác phẩm như “Khói trắng”, “Sóng ở đáy sông”, “Những ngọn nến trong đêm” đến những câu chuyện về tiềm năng, cơ hội làm phim trong tương lai.

Gala được truyền hình trực tiếp trên VTV2, phát trên nền tảng VTVgo và được Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tiếp sóng.

Ngày 23.11, các đạo diễn, nhà sản xuất, chuyên gia và khách mời sẽ tham gia khảo sát một số bối cảnh quay phim tiêu biểu tại Hải Phòng, từ không gian đô thị, kiến trúc, cảng biển, công nghiệp đến biển đảo, các địa điểm lịch sử, văn hóa và đời sống đương đại. Hoạt động giúp các nhà làm phim đánh giá trực tiếp không chỉ tiềm năng hình ảnh mà cả điều kiện tiếp cận, hậu cần, dịch vụ và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Quang cảnh cuộc họp báo

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc tổ chức Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh” thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về cảnh quan, di sản văn hóa, lịch sử, con người và hạ tầng để phát triển điện ảnh, từng bước đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Theo ông, điện ảnh không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn có khả năng lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương, tạo sức hút cho du lịch, dịch vụ và mở ra những cơ hội hợp tác, đầu tư mới.

Thông qua Diễn đàn, Hải Phòng mong muốn tăng cường kết nối với các địa phương, các nhà sản xuất, đạo diễn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, điều kiện hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để các đoàn làm phim đến khảo sát, sáng tạo và triển khai dự án.

Đây cũng là hướng đi góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố.