Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” (Hai Phong Film Port), do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với TP Hải Phòng tổ chức từ ngày 21 – 23/11 với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố cùng các nhà làm phim, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Thông tin về diễn đàn, VFDA cho biết, đây là sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa, tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng thông qua điện ảnh; đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa điện ảnh với du lịch, kinh tế và xúc tiến đầu tư. Qua đó, Hải Phòng từng bước hướng tới trở thành điểm đến thân thiện với các đoàn làm phim trong nước và quốc tế, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất phim và kết nối với các nhà làm phim, doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác trong và ngoài nước.

Quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới – một trong những bối cảnh giàu tiềm năng của Hải Phòng đối với các dự án điện ảnh.

Theo VFDA, với nhiều địa phương, sức hấp dẫn đối với điện ảnh thường bắt đầu từ những cảnh quan đặc trưng, công trình kiến trúc, di sản hay không gian văn hóa có khả năng tạo dấu ấn trên màn ảnh. Nhưng để một đoàn phim thực sự lựa chọn địa phương làm điểm đến sản xuất, bối cảnh chỉ là một phần của câu chuyện.

Phía sau mỗi cảnh quay còn là những yêu cầu về thông tin bối cảnh, khả năng tiếp cận, thủ tục, nhân lực, lưu trú, vận chuyển, thiết bị, hậu cần và sự phối hợp của các đầu mối tại địa phương. Một địa điểm phù hợp về hình ảnh nhưng thiếu thông tin hoặc chưa có cơ chế hỗ trợ rõ ràng vẫn có thể tạo ra nhiều trở ngại đối với nhà sản xuất.

Vì vậy, câu chuyện thu hút các đoàn phim đang dần chuyển từ việc “địa phương có gì để quay” sang câu hỏi rộng hơn: địa phương đã sẵn sàng đến đâu khi một dự án thực sự tìm đến?

Trong mạch kết nối đó, VFDA luôn giữ vai trò cầu nối giữa các địa phương với nhau, đồng thời gắn kết điện ảnh với văn hóa, du lịch, dịch vụ, đào tạo và các nguồn lực liên quan, góp phần hình thành một hệ sinh thái ngày càng đồng bộ hơn cho Hải Phòng cũng như các tỉnh, thành phố tham gia.

Hệ thống dữ liệu PAI phân loại bối cảnh theo nhiều nhóm, giúp nhà làm phim thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm địa điểm phù hợp với dự án.

Nhằm tạo thêm một cách tiếp cận có hệ thống khi nhìn nhận mức độ thuận lợi của địa phương đối với hoạt động sản xuất phim, Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI – Production Attraction Index đã được xây dựng, triển khai. PAI góp phần nhận diện những lợi thế sẵn có cũng như những điểm còn cần hoàn thiện. Trên cơ sở đó, địa phương có thể từng bước chuẩn hóa thông tin, củng cố cơ chế phối hợp và chuẩn bị tốt hơn các điều kiện phục vụ đoàn phim; đồng thời giúp người làm phim tiếp cận thông tin về bối cảnh và nguồn lực tại địa phương thuận lợi hơn. Tổng kết quá trình triển khai PAI thời gian qua là một trong những nội dung của diễn đàn lần này.

Tại diễn đàn, VFDA phối hợp cùng TP Hải Phòng tạo không gian để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia cùng trao đổi. Qua đó, quảng bá Hải Phòng, hình thành môi trường thuận lợi hơn cho các dự án điện ảnh, tạo thêm cơ hội cho văn hóa, du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế liên quan.

Trong khuôn khổ diễn đàn sẽ có Chương trình kết nối công nghiệp điện ảnh, tuần phim, triển lãm, hội thảo và Gala “Hải Phòng Film Port – Nơi những câu chuyện bắt đầu”. Gala diễn ra tối 22/11, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Báo và PTTH Hải Phòng.