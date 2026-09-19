16 tỉnh, thành phố cần tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm sau bão lũ

Các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, miền Trung được Cục An toàn thực phẩm đề cập gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế bị ảnh hưởng trực tiếp khẩn trương tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ, tập trung: “ăn chín, uống chín”; sử dụng nước sạch, nước đã được xử lý để ăn uống, chế biến thực phẩm.

Ảnh hưởng bão số 4, nước sông Kỳ Cùng dâng cao tràn vào nhà dân ven sông tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn

Tuyên truyền người dân rửa tay trước khi ăn, chế biến thực phẩm và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh dụng cụ, bát đũa; bảo quản thực phẩm khô ráo, sạch sẽ, tránh ẩm mốc, côn trùng và động vật xâm nhập. Đặc biệt, không sử dụng thực phẩm đã bị ngập nước, ô nhiễm, hư hỏng, biến chất.

Thu gom, xử lý rác thải, chất thải, xác động vật chết; khơi thông cống rãnh, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đại diện Bộ Y tế đề nghị các địa phương bảo đảm an toàn nguồn nước ăn uống, sinh hoạt tại các khu vực bị ngập lụt, ảnh hưởng sau lũ; hướng dẫn người dân thực lọc, khử trùng theo hướng dẫn của cơ quan y tế và đun sôi trước khi uống, chế biến thực phẩm. Kịp thời cảnh báo, không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm chưa qua xử lý.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, nhất là tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, điểm cung cấp suất ăn và các điểm tiếp nhận, phân phối thực phẩm cứu trợ; tập trung thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm bị ảnh hưởng do ngập lụt, mất điện, bảo quản không bảo đảm.

Kịp thời phát hiện, thu hồi, tiêu hủy và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; không để thực phẩm bị ô nhiễm, hư hỏng tiếp tục lưu thông, sử dụng hoặc làm thực phẩm cứu trợ. Chỉ đạo không sử dụng phân tươi để bón, tưới rau, củ, quả.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố cần chủ động tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm; tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời; khi xảy ra vụ việc, khẩn trương điều tra, lấy mẫu, xác định thức ăn nguyên nhân và nguồn gây bệnh, xử lý nguồn ô nhiễm, không để phát sinh, lan rộng.

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố ưu tiên các địa bàn đang ngập lụt, bị chia cắt và có nguy cơ cao; đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung trên.