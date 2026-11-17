Diễn đàn được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa, tiềm năng và thế mạnh của Hải Phòng thông qua điện ảnh; đồng thời thúc đẩy sự gắn kết giữa điện ảnh với du lịch, kinh tế và xúc tiến đầu tư.

Qua đó, Hải Phòng từng bước hướng tới trở thành điểm đến thân thiện với các đoàn làm phim trong nước và quốc tế, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ sản xuất phim và kết nối với các nhà làm phim, doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác trong và ngoài nước.

Hệ thống dữ liệu PAI phân loại bối cảnh theo nhiều nhóm, giúp nhà làm phim thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm địa điểm phù hợp với dự án

Với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố, Diễn đàn không chỉ tạo không gian trao đổi tại Hải Phòng mà còn mở rộng kết nối giữa các địa phương, tạo điều kiện để chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực, bối cảnh và nhu cầu phát triển điện ảnh, qua đó tăng khả năng liên kết và bổ trợ lẫn nhau.

Từ bối cảnh đẹp đến khả năng đón đoàn phim

Với nhiều địa phương, sức hấp dẫn đối với điện ảnh thường bắt đầu từ những cảnh quan đặc trưng, công trình kiến trúc, di sản hay không gian văn hóa có khả năng tạo dấu ấn trên màn ảnh.

Nhưng để một đoàn phim thực sự lựa chọn địa phương làm điểm đến sản xuất, bối cảnh chỉ là một phần của câu chuyện.

Phía sau mỗi cảnh quay còn là những yêu cầu về thông tin bối cảnh, khả năng tiếp cận, thủ tục, nhân lực, lưu trú, vận chuyển, thiết bị, hậu cần và sự phối hợp của các đầu mối tại địa phương. Một địa điểm phù hợp về hình ảnh nhưng thiếu thông tin hoặc chưa có cơ chế hỗ trợ rõ ràng vẫn có thể tạo ra nhiều trở ngại đối với nhà sản xuất.

Vì vậy, câu chuyện thu hút các đoàn phim đang dần chuyển từ việc “địa phương có gì để quay” sang câu hỏi rộng hơn: địa phương đã sẵn sàng đến đâu khi một dự án thực sự tìm đến?

Trong mạch kết nối đó, VFDA luôn giữ vai trò cầu nối giữa các địa phương với nhau, đồng thời gắn kết điện ảnh với văn hóa, du lịch, dịch vụ, đào tạo và các nguồn lực liên quan, góp phần hình thành một hệ sinh thái ngày càng đồng bộ hơn cho Hải Phòng cũng như các tỉnh, thành phố tham gia.

Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI – Production Attraction Index được xây dựng nhằm tạo thêm một cách tiếp cận có hệ thống khi nhìn nhận mức độ thuận lợi của địa phương đối với hoạt động sản xuất phim.

Thông tin về bối cảnh và các điều kiện hỗ trợ sản xuất phim của TP. Hải Phòng trên nền tảng PAI Vietnam

Bên cạnh tiềm năng bối cảnh, PAI xem xét các yếu tố gắn trực tiếp với quá trình triển khai dự án như khả năng tiếp cận thông tin, điều kiện dịch vụ, đầu mối phối hợp và môi trường hỗ trợ sản xuất.

Thông qua khảo sát thực tế, xây dựng dữ liệu và trao đổi với các địa phương, quá trình triển khai PAI góp phần nhận diện những lợi thế sẵn có cũng như những điểm còn cần hoàn thiện. Trên cơ sở đó, địa phương có thể từng bước chuẩn hóa thông tin, củng cố cơ chế phối hợp và chuẩn bị tốt hơn các điều kiện phục vụ đoàn phim; đồng thời giúp người làm phim tiếp cận thông tin về bối cảnh và nguồn lực tại địa phương thuận lợi hơn.

Từ cách tiếp cận này, PAI tạo thêm cơ sở để kết nối nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất với nguồn lực tại chỗ, hướng tới môi trường ngày càng thuận lợi hơn cho các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

Từ Hải Phòng đến những kết nối rộng hơn

Hải Phòng có nguồn chất liệu đa dạng cho điện ảnh, từ không gian đô thị, cảng biển, công nghiệp, biển đảo đến các công trình lịch sử, văn hóa và đời sống đặc trưng của một thành phố Cảng.

Tuy nhiên, Hải Phòng Film Port không chỉ đặt câu chuyện ở việc giới thiệu bối cảnh, mà hướng tới việc nhìn nhận toàn diện hơn những điều kiện cần thiết để điện ảnh có thể gắn với địa phương một cách lâu dài.

Thông qua Diễn đàn, VFDA phối hợp cùng thành phố Hải Phòng tạo không gian để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia cùng trao đổi từ những góc nhìn khác nhau.

Chính quyền địa phương cần hiểu rõ hơn nhu cầu của đoàn phim; doanh nghiệp dịch vụ cần có khả năng đáp ứng về lưu trú, vận chuyển và hậu cần; các cơ sở đào tạo có thể tham gia phát triển nguồn nhân lực; trong khi nhà sản xuất, đạo diễn và chuyên gia mang đến những phản hồi trực tiếp từ thực tế sản xuất.

Quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới – một trong những bối cảnh giàu tiềm năng của Hải Phòng đối với các dự án điện ảnh

Sự tham gia của nhiều chủ thể giúp câu chuyện không chỉ dừng ở việc quảng bá Hải Phòng như một địa điểm có bối cảnh đẹp, mà mở rộng sang khả năng hình thành môi trường thuận lợi hơn cho các dự án điện ảnh, qua đó tạo thêm cơ hội cho văn hóa, du lịch, dịch vụ và các hoạt động kinh tế liên quan.

Một dự án điện ảnh có thể cần nhiều loại bối cảnh, dịch vụ và nguồn lực khác nhau, thậm chí trải rộng qua nhiều tỉnh, thành phố. Trong khi đó, mỗi địa phương lại có những thế mạnh riêng về cảnh quan, văn hóa, hạ tầng, nhân lực và dịch vụ.

Khi những thông tin và nguồn lực này được kết nối tốt hơn, nhà sản xuất có thêm lựa chọn trong quá trình phát triển dự án; các địa phương cũng có thêm cơ hội phát huy lợi thế riêng và bổ trợ cho nhau.

Tinh thần kết nối này sẽ được cụ thể hóa tại Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh trong khuôn khổ Hải Phòng Film Port, khi đại diện các tỉnh, thành phố trực tiếp gặp gỡ các hãng phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp điện ảnh để trao đổi về nhu cầu dự án, bối cảnh, dịch vụ và khả năng hợp tác. Đây cũng là cơ hội để những tiềm năng, nguồn lực của địa phương được đặt gần hơn với nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất phim.

Bên cạnh tuần phim, triển lãm, hội thảo và Chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh, Gala “Hải Phòng Film Port – Nơi những câu chuyện bắt đầu”, diễn ra tối 22.11 và được truyền hình trực tiếp trên VTV, tiếp sóng trên Báo và PTTH Hải Phòng, là một điểm nhấn của Diễn đàn.

Chương trình khắc họa những dấu ấn của Hải Phòng trong điện ảnh và đời sống văn hóa nghệ thuật; tôn vinh vùng đất, con người cùng những tài năng tiêu biểu của thành phố trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, Gala tái hiện một Hải Phòng mạnh mẽ, sôi động mà cũng sâu lắng, một thành phố hoa phượng đỏ giàu sức sống và cảm hứng sáng tạo.

Từ Hải Phòng Film Port, câu chuyện vì vậy không chỉ đặt ra cho riêng một thành phố, mà còn gợi mở khả năng tăng cường kết nối giữa các địa phương với ngành điện ảnh, giữa tiềm năng tại chỗ với nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất.

Thông qua Diễn đàn, VFDA và thành phố Hải Phòng mong muốn góp phần mở rộng những kết nối này, tạo thêm cơ hội để các địa phương, nhà làm phim, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm những khả năng hợp tác cụ thể.

Diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh” sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23.11.2026 tại thành phố Hải Phòng.