16 tỉnh tham gia liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính năm 2018

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14/5/2018 tại Hà Giang với sự tham gia của 16 tỉnh, TP gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Đắk Nông, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh.

Trong đó có sự tham gia của nghệ nhân Then tiêu biểu tại các địa phương, diễn viên hát Then của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở; cùng nhiều nghệ sĩ hát Then của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đây là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch, các giá trị di sản văn hóa, di sản và nghệ thuật hát Then, đàn Tính của các địa phương.

Hoàng Lan