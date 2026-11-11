16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc góp mặt tại K-Brand Festa 2026

Điểm nhấn của sự kiện là gian hàng No Brand, nhãn hàng riêng được Emart phát triển từ năm 2015 với triết lý “Người tiêu dùng quan trọng hơn thương hiệu”. Tại sự kiện, khách tham quan có cơ hội khám phá nhiều sản phẩm được yêu thích của No Brand, như: sữa tươi tiệt trùng No Brand Good Milk, bánh quy Chocochip, bánh quy hình gấu nhân chocolate, snack khoai tây cùng các mặt hàng tiêu dùng khác.

Bên cạnh No Brand, khách tham quan có thể tìm hiểu các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại gian hàng Ginseng House (Việt Sao Mai), HK Kolmar Vietnam; trải nghiệm sản phẩm chăm sóc cơ thể từ LG Vina Cosmetics; thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc tại các gian hàng Otoki, Nongshim, Daesang, CJ Foods, Pulmuone, Cloop, Woongjin, Orion và Nokchawon. Ngoài ra, các gian hàng Kims Cook, Living Ovoje và CAS Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm gia dụng và tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày.

K-Brand Festa 2026 quy tụ 16 thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc với các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, mua sắm, trò chơi tương tác và giao lưu cùng hai nghệ sĩ Jun Phạm và Quân A.P.

Trong suốt bốn ngày diễn ra sự kiện, khách tham quan còn có cơ hội tham gia chuỗi minigame với nhiều thử thách thú vị. Đặc biệt, chương trình giao lưu cùng hai nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu thích Jun Phạm và Quân A.P diễn ra trong hai ngày 14 và 15.11.2026, góp phần tạo nên không khí sôi động tại sự kiện.

Ông Ju Jin Hee, Tổng Giám đốc Thiso Retail, cho biết: “Thông qua K-Brand Festa 2026, chúng tôi mong muốn đưa các thương hiệu và sản phẩm chất lượng từ Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của Emart trong việc mang đến những giá trị thiết thực và trải nghiệm mua sắm hiện đại. Chúng tôi kỳ vọng K-Brand Festa 2026 sẽ trở thành điểm hẹn của các gia đình và giới trẻ thông qua hoạt động mua sắm, giải trí và giao lưu. Qua đó, Emart mong muốn góp phần làm phong phú đời sống tiêu dùng và tăng cường kết nối văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam tại TP.HCM”.

Với sự góp mặt của 16 thương hiệu Hàn Quốc cùng nhiều hoạt động trải nghiệm, K-Brand Festa 2026 góp phần tạo nên không gian mua sắm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và giải trí của khách tham quan trong dịp kỷ niệm 11 năm Emart hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Emart là chuỗi đại siêu thị bán lẻ thuộc Tập đoàn Shinsegae (Hàn Quốc), có mặt tại Việt Nam từ năm 2015. Cuối năm 2021, THISO (Tập đoàn thành viên của THACO) chính thức hoàn tất ký kết thỏa thuận chuyển nhượng vốn và nhượng quyền độc quyền hoạt động kinh doanh của Emart tại Việt Nam với Emart Inc. (Hàn Quốc).

Emart phát triển mô hình mua sắm “Một điểm dừng - Nhiều tiện ích”, kết hợp các sản phẩm trong nước và hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, trong đó có nhãn hàng No Brand. Hiện No Brand phân phối gần 600 sản phẩm tại thị trường Việt Nam, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng nhanh và đồ gia dụng...