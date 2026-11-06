16 thí sinh tranh tài vòng chung kết ‘Dong Nai Star Voice’ năm 2026

Các Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung, Phan Thế Công và các đại biểu dự liên hoan. Ảnh: Quang Minh

Vượt qua vòng sơ khảo diễn ra ngày 3-11-2026, 16 thí sinh xuất sắc đã góp mặt tại vòng chung kết chặng 1. Tại liên hoan lần này, mỗi thí sinh được trình diễn một ca khúc tự chọn với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu con người, truyền thống cách mạng; thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

Các thí sinh tham dự liên hoan với nhiều tiết mục được đánh giá chất lượng cao. Ảnh: Quang Minh

Theo đánh giá của Ban giám khảo, đa số thí sinh sở hữu chất giọng tốt, tự tin lựa chọn và thể hiện thành công những ca khúc có độ khó cao. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo về trang phục và phong cách biểu diễn, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và không khí sôi động cho liên hoan.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Phan Thế Công trao giải khuyến khích cho 3 thí sinh. Ảnh: Quang Minh

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 3 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích tốt. Đồng thời, trao giấy chứng nhận, lựa chọn 4 thí sinh đạt giải cao tham gia đêm Gala tổng kết liên hoan, dự kiến diễn ra ngày 23-11-2026 tại sân khấu Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Đồng Nai.

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung trao giấy chứng nhận đạt giải cao cho 4 thí sinh lọt vào đêm Gala tổng kết liên hoan. Ảnh: Quang Minh

Liên hoan là sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, thể hiện năng khiếu, niềm đam mê âm nhạc; qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca trẻ và lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong thanh thiếu niên thành phố.