16 thí sinh tranh tài vòng chung kết ‘Dong Nai Star Voice’ năm 2026
Tiếp tục chuỗi hoạt động trong Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026 - Dong Nai Youth Festival 2026, chủ đề “Thanh niên với văn hóa Đồng Nai”, tối 6-11, tại Quảng trường Bình Phước (phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai), Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố phối hợp với Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi thành phố tổ chức Liên hoan Giai điệu thanh niên “Dong Nai Star Voice” năm 2026.
Vượt qua vòng sơ khảo diễn ra ngày 3-11-2026, 16 thí sinh xuất sắc đã góp mặt tại vòng chung kết chặng 1. Tại liên hoan lần này, mỗi thí sinh được trình diễn một ca khúc tự chọn với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu con người, truyền thống cách mạng; thể hiện tinh thần nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.
Theo đánh giá của Ban giám khảo, đa số thí sinh sở hữu chất giọng tốt, tự tin lựa chọn và thể hiện thành công những ca khúc có độ khó cao. Bên cạnh đó, nhiều thí sinh có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo về trang phục và phong cách biểu diễn, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và không khí sôi động cho liên hoan.
Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 3 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích tốt. Đồng thời, trao giấy chứng nhận, lựa chọn 4 thí sinh đạt giải cao tham gia đêm Gala tổng kết liên hoan, dự kiến diễn ra ngày 23-11-2026 tại sân khấu Tuần lễ Văn hóa Việt Nam tại Đồng Nai.
Liên hoan là sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, thể hiện năng khiếu, niềm đam mê âm nhạc; qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những giọng ca trẻ và lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong thanh thiếu niên thành phố.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202611/16-thi-sinh-tranh-tai-vong-chung-ket-dong-nai-star-voice-nam-2026-8850f34/