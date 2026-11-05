16 thí sinh, 11 nghệ sĩ nổi tiếng hội tụ tại Sầm Sơn trong đêm Gala Sao Mai 2026

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Theo kế hoạch, đêm Gala Sao Mai 2026 có sự góp mặt của 11 nghệ sĩ khách mời là những giọng ca nổi tiếng, được khán giả yêu mến như Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ, Lâm Bảo Ngọc, Hoàng Hải, Dương Hoàng Yến, Đoàn Thúy Trang, Lê Việt Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Huyền Trang, Quách Mai Thy, Phạm Anh Khoa.

Cùng với đó, sự xuất hiện của Top 16 thí sinh Sao Mai 2026 sẽ tạo nên điểm nhấn cho chương trình, mở ra không gian giao lưu, biểu diễn và kết nối giữa những giọng ca đã thành danh với các tài năng âm nhạc trẻ.

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Ban Văn nghệ (Đài Truyền hình Việt Nam), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa là các đơn vị đầu mối triển khai.

Dự kiến, đêm Gala diễn ra từ 21h đến 22h30 ngày 15/11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Đây là sự kiện có quy mô toàn quốc, dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu tham dự.

Quảng trường Biển, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa - nơi sẽ diễn ra Gala Sao Mai 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo sân chơi âm nhạc bổ ích cho các thế hệ nghệ sĩ từng tham gia chương trình Sao Mai; giới thiệu, tôn vinh tài năng ca hát, tạo cơ hội giao lưu giữa các thế hệ nghệ sĩ và thí sinh Sao Mai; lan tỏa giá trị của âm nhạc Việt Nam, góp phần bồi dưỡng thị hiếu thẩm mỹ và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Ngoài đêm Gala, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực, sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP, du lịch và con người Thanh Hóa trong chuỗi các sự kiện diễn ra từ ngày 13 - 15/11, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách khi đến với Sầm Sơn.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức họp báo giới thiệu chương trình vào ngày 10/11, đồng thời hoàn thiện các điều kiện phục vụ và khu vực trưng bày sản phẩm. Từ ngày 10 - 14/11, các hạng mục sân khấu sẽ được lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật, chạy thử và tổng duyệt trước khi đêm Gala chính thức diễn ra.

Với sự hội tụ của những giọng ca trẻ triển vọng và các nghệ sĩ khách mời, Gala Sao Mai 2026 sẽ trở thành điểm nhấn khép lại mùa giải, lan tỏa tình yêu âm nhạc đến khán giả; đồng thời quảng bá hình ảnh Sầm Sơn và vùng đất xứ Thanh đến đông đảo công chúng trong cả nước.