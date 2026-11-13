16 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Cuộc thi ảnh 'Quảng Ngãi hạnh phúc – Happy Quangngai 2026'
Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc – Happy Quangngai 2026” thu hút hơn 800 tác phẩm dự thi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người và cuộc sống bình dị trên quê hương Quảng Ngãi.
Cuộc thi do Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phát động từ tháng 5.2026, nhằm tôn vinh vẻ đẹp quê hương qua góc nhìn sáng tạo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên, người trẻ và du khách.
Với hơn 800 tác phẩm gửi về, cuộc thi đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng yêu nhiếp ảnh. Mỗi tác phẩm mang đến một góc nhìn riêng, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh sắc quê hương, bản sắc văn hóa và những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc của con người Quảng Ngãi.
Qua quá trình chấm chọn công tâm, khách quan, Ban Giám khảo đã lựa chọn 16 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải Tác phẩm được bình chọn nhiều nhất.
Lễ vinh danh và trao giải sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 18.11 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành, trong khuôn khổ Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.
Thông qua những khuôn hình giàu cảm xúc, cuộc thi góp phần quảng bá hình ảnh một Quảng Ngãi bình yên, giàu bản sắc văn hóa, nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên sức hấp dẫn riêng.
Đồng thời, đây cũng là dịp lan tỏa tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng xây dựng Quảng Ngãi ngày càng phát triển.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/16-tac-pham-xuat-sac-duoc-vinh-danh-tai-cuoc-thi-anh-quang-ngai-hanh-phuc-happy-quangngai-2026.html