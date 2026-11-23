Tự học để làm thầy

Người dân sống tại con hẻm trên đường số 22, phường Phước Long (Thành phố Hồ Chí Minh) đã quá quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông mặc áo đồng phục công nhân, tối miệt mài bên những trang sách cùng đám trẻ. Anh là Hoàng Trọng Khánh (sinh năm 1981, quê ở thành phố Huế), nhưng mọi người thường gọi bằng cái tên thân mật “chú Bio”.

Bức tranh mang tên “Phí bằng một nụ cười” do chính các em học sinh vẽ tặng người thầy bình dị. Ảnh: NVCC

Biệt danh ấy bắt nguồn từ dòng chữ in trên chiếc áo đồng phục của anh tại Công ty Liên doanh Bio - Pharmachemie (thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV). Theo thời gian, cái tên giản dị ấy trở thành cách gọi thân thương của đồng nghiệp, phụ huynh và những học trò nhỏ.

Cơ duyên đến với công việc dạy học của anh Khánh bắt đầu vào đầu năm 2010. Một buổi chiều tan ca, anh bắt gặp nhóm trẻ trong xóm trọ mang sách vở ra ngồi học trước khu gò mả cũ. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, các em đã gấp sách lại. Qua trò chuyện, anh mới biết nhiều em không hiểu bài, trong khi cha mẹ đều là lao động nhập cư, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không có điều kiện kèm cặp con học tập.

Thương những đứa trẻ thiệt thòi, anh Khánh mượn sách giáo khoa xem qua rồi thử hướng dẫn các em giải bài tập. Từ vài học sinh ban đầu, lớp học dần đông lên khi các em rủ thêm bạn bè cùng đến. Nhiều phụ huynh ngỏ ý gửi tiền học phí để anh mở lớp chính thức, nhưng anh đều từ chối. Với anh, việc giúp trẻ em có thêm kiến thức không phải là công việc để kiếm thu nhập.

Để có thể đảm nhiệm việc giảng dạy, anh Khánh bắt đầu hành trình tự học đầy kiên trì. Vốn không có thành tích học tập nổi bật khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh phải dành nhiều thời gian nghiên cứu sách giáo khoa của học sinh để củng cố kiến thức.

Thời điểm chưa phổ biến điện thoại thông minh, mỗi khi gặp bài khó, anh tìm cách liên hệ với giáo viên ở trường để nhờ hướng dẫn. Ban đầu, không ít thầy cô còn hiểu lầm anh mở lớp dạy thêm, cạnh tranh với các cơ sở khác. Nhưng sau khi biết anh dạy hoàn toàn miễn phí, không nhận bất kỳ khoản hỗ trợ nào, họ dần cảm thông và nhiệt tình giúp đỡ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa tuyên dương anh Hoàng Trọng Khánh năm 2019. Ảnh: NVCC

Những người thầy, người cô ấy đã trở thành chỗ dựa kiến thức để anh tiếp tục công việc của mình. Nhờ sự nỗ lực tự học, “chú Bio” có thể hướng dẫn học sinh nhiều môn, từ Toán, Lý, Hóa đến Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh và Tin học.

Dẫu vậy, điều anh đặc biệt quan tâm không chỉ là kết quả học tập. Trong mỗi buổi học, anh luôn nhắc nhở các em về cách ứng xử, lòng biết ơn, sự kính trọng người lớn và tình yêu thương giữa con người với con người. Bởi theo anh, kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi đứa trẻ biết sống tử tế và có trách nhiệm.

Lấy nụ cười làm học phí

Số lượng học sinh ngày càng tăng khiến căn phòng trọ ban đầu không còn đủ chỗ. Năm 2018, cảm kích trước tâm huyết của anh Khánh, các phụ huynh đã cùng nhau đóng góp tiền thuê một căn nhà riêng để anh có nơi sinh hoạt và tổ chức lớp học.

Trên diện tích hơn 40m², căn nhà được bố trí thành không gian sinh hoạt chung ở tầng trệt và hai phòng học liên thông trên tầng. Hiện nay, lớp duy trì gần 40 học sinh, chủ yếu là con em các gia đình lao động có hoàn cảnh khó khăn, với lịch học từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Mỗi tối, lớp học được chia thành hai ca. Từ 17h30 đến 19h là thời gian dành cho học sinh lớp 6 và lớp 9; từ 19h đến 20h30 dành cho học sinh lớp 7 và lớp 8.

Một mình đảm nhiệm việc giảng dạy, anh Khánh xây dựng phương pháp học xen kẽ để bảo đảm các em đều được tiếp thu và củng cố kiến thức. Trong khi anh giảng bài mới cho một lớp, lớp còn lại sẽ tự tóm tắt nội dung buổi học trước ra giấy theo cách hiểu của mình. Sau đó anh kiểm tra, giải đáp những phần các em chưa nắm chắc rồi tiếp tục chuyển sang lớp bên cạnh.

Cách tổ chức ấy giúp học sinh rèn luyện khả năng tự học, chủ động ghi nhớ kiến thức, đồng thời giúp người thầy đặc biệt này có thể quản lý hai nhóm học sinh cùng lúc.

Điều đáng quý hơn cả là căn nhà luôn rộng cửa đón học trò. Ngay cả khi anh Khánh đi làm, các em vẫn có thể đến ôn bài, nghỉ ngơi hoặc ăn uống. Những học sinh được anh tin tưởng giao làm nhóm trưởng sẽ hỗ trợ quản lý, sắp xếp sinh hoạt chung. Bởi vậy, nơi đây không đơn thuần là một lớp học mà đã trở thành mái nhà thứ hai của nhiều em nhỏ xa quê, thiếu thốn tình cảm và điều kiện chăm sóc.

“Chú Bio” miệt mài đứng lớp mỗi tối. Ảnh: PV

Dù câu chuyện về lớp học được nhiều người biết đến, anh Khánh vẫn nhất mực từ chối những khoản đóng góp của các mạnh thường quân. Với mức lương công nhân khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng và không phải chi trả tiền thuê nhà, anh cho rằng cuộc sống của mình đã tương đối ổn định. Thay vì nhận hỗ trợ, anh thường trích một phần thu nhập mua thực phẩm để cùng học trò chuẩn bị những bữa cơm giản dị, ấm cúng.

Đằng sau hành trình thiện nguyện ấy là không ít lựa chọn riêng mà anh Khánh đã gác lại. Khi còn sống, cha mẹ từng khuyên anh dừng việc dạy học để tập trung lo cho tương lai. Mẹ anh, sau khi định cư ở nước ngoài, cũng từng trở về tận nơi ở để thuyết phục con trai sang đoàn tụ. Tại công ty, lãnh đạo từng đề nghị tạo điều kiện cho anh học nâng cao trình độ, chuyển sang vị trí công việc nhẹ nhàng và có thu nhập tốt hơn. Nhưng anh vẫn chọn gắn bó với lớp học nhỏ và những đứa trẻ đã trở nên thân thuộc như người thân trong gia đình.

Khi được hỏi về động lực duy trì công việc suốt nhiều năm, anh chỉ cười và nói rằng học phí anh nhận được chính là những nụ cười của học trò. Anh quan niệm, hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc mình có được bao nhiêu, mà ở chỗ biết sống giản dị, không toan tính, vụ lợi hay tham lam.

Mong muốn lớn nhất của anh hiện nay là lan tỏa tinh thần thiện nguyện đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Anh luôn tâm niệm, mỗi người hãy giúp đỡ người khác bằng chính khả năng của mình, bởi niềm vui khi trao đi cũng là món quà ý nghĩa dành cho bản thân.

Những nỗ lực bền bỉ của “chú Bio” đã được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng. Từ năm 2019, anh trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình Gala Việc tử tế do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Anh cũng nhiều năm được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia”, cùng nhiều bằng khen của Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức Đoàn cơ sở. Đặc biệt, năm 2019, anh vinh dự được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tuyên dương là một trong những “Tấm gương thầm lặng mà cao cả”.

Mười sáu năm trôi qua, người công nhân Hoàng Trọng Khánh vẫn đều đặn đi làm, trở về lớp học và miệt mài bên những trang sách. Không danh xưng cao quý, không khoản thù lao cho những giờ đứng lớp, anh vẫn lặng lẽ gieo từng con chữ bằng tất cả sự tận tâm. Hành trình ấy không chỉ giúp những đứa trẻ nghèo có thêm tri thức mà còn lan tỏa một thông điệp giản dị: Sự tử tế đôi khi bắt đầu từ những việc làm bình thường, được duy trì bằng một trái tim biết yêu thương.