HueViVu - Trợ lý du lịch AI cá nhân hóa là một trong 16 dự án xuất sắc tranh tài tại vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố năm nay.

Cuộc thi nhằm phát hiện, tôn vinh và hỗ trợ phát triển các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội TP. Huế.

Bước sang năm tổ chức thứ 11, Cuộc thi tiếp tục khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng hệ sinh thái “Cố đô Khởi nghiệp sáng tạo”, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Phát huy giá trị di sản văn hóa trong nền kinh tế số”, Cuộc thi tập trung khuyến khích các ý tưởng, dự án ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa, lịch sử, di sản và tài nguyên bản địa, hình thành các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh có giá trị gia tăng.

Cuộc thi năm nay có 97 hồ sơ đăng ký tham gia, số lượng cao nhất qua 10 lần tổ chức. Qua các vòng sơ tuyển, thi bán kết, có 16 ý tưởng, dự án tiêu biểu được tuyển chọn vào thi vòng chung kết.

Một trong những chuỗi sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của A Lưới được nhóm dự án giới thiệu tại vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2026.

Các dự án được lựa chọn thể hiện sự đa dạng trong cách tiếp cận, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch, phát triển nền tảng trải nghiệm di sản, khai thác giá trị văn hóa truyền thống đến đổi mới sáng tạo trong sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, du lịch cộng đồng và các sản phẩm công nghệ số.

Nhiều dự án khai thác trực tiếp các giá trị đặc trưng của Huế, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm, dịch vụ.

Một số dự án tiêu biểu tham gia Vòng Chung kết như: HueViVu - Trợ lý du lịch AI cá nhân hóa; App Hue4U - Ứng dụng AI và Gamification cá nhân hóa trải nghiệm du lịch; O Thy Heritage Hub - Nền tảng kết nối trải nghiệm di sản Huế gắn với du lịch và chuyển đổi số; Sơn hà dị lục - Trò chơi trực tuyến nhập vai đa nền tảng tái hiện không gian lịch sử, văn hóa thời vua Minh Mạng; Nghĩa Collection - Phát huy di sản thủ công mỹ nghệ Huế trong nền kinh tế số; cùng nhiều dự án sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực, du lịch cộng đồng, áo dài, cổ phục và sản phẩm văn hóa bản địa.