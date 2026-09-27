16 đội tranh tài tại Vòng chung kết Bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026

Các đội bước vào tranh tài tại giải đấu. (Ảnh: BTC)

Vòng chung kết do Vụ Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) tổ chức, cùng sự phối hợp của Trường đại học Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Đây là chặng tranh tài cao nhất của môn Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI, sau gần một tháng tổ chức vòng loại ở ba khu vực miền bắc, miền trung và miền nam.

Theo Quyết định số 1656/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2026 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Đại hội, môn Bóng chuyền năm nay thu hút 116 đội đến từ các Đại học, Học viện, Trường đại học và Trường cao đẳng trên cả nước.

Hơn 150 trận đấu đã diễn ra tại vòng loại, tạo cơ hội cho các vận động viên sinh viên thi đấu, giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời lựa chọn những đại diện có thành tích tốt nhất bước vào vòng đấu toàn quốc.

16 đội cạnh tranh tại Hải Phòng

Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: BTC)

Sau vòng loại, 16 đội gồm tám đội nam và tám đội nữ giành quyền tranh tài tại Hải Phòng.

Ở nội dung nam, khu vực miền nam có Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Trà Vinh và Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Đà Nẵng là đại diện của khu vực miền trung.

Khu vực miền bắc có Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đội chủ nhà Trường đại học Hàng hải Việt Nam hoàn thiện danh sách tám đội.

Ở nội dung nữ, ba đại diện miền nam gồm Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng đại diện khu vực miền trung. Ba đội phía bắc gồm Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên. Suất còn lại thuộc về Trường đại học Thăng Long.

Các trận đấu Vòng chung kết được tổ chức tại Nhà thi đấu đa năng Trường đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Sau lễ khai mạc sáng 27/9, các đội bước vào chặng đấu quyết định nhằm cạnh tranh những vị trí cao nhất của Đại hội.

Mở rộng truyền thông cho thể thao sinh viên

Những màn so tài quyết liệt. (Ảnh: BTC)

Một điểm mới của Đại hội năm nay là sự đồng hành của Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác truyền thông và phát sóng.

Ngay từ vòng loại môn Bóng chuyền, hơn 150 trận đấu tại ba khu vực đã được truyền trực tiếp trên ứng dụng VTVGo cùng các nền tảng mạng xã hội của giải. Qua đó, sinh viên và người hâm mộ có thêm điều kiện theo dõi các đội bóng, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận của các hoạt động thể thao trong trường học.

Việc tăng cường phát sóng trên các nền tảng số cũng góp phần giới thiệu rộng rãi hơn hình ảnh vận động viên, đội tuyển và phong trào rèn luyện thể chất tại các cơ sở giáo dục.

Bóng chuyền là một trong những nội dung của Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026, tiếp nối Vòng chung kết môn Bóng rổ. Sau môn Bóng chuyền, môn Bóng đá dự kiến được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến 30/10.

Thông qua chuỗi giải đấu, Đại hội hướng tới tạo thêm sân chơi thi đấu thường xuyên cho sinh viên, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, đồng thời tăng cường giao lưu giữa các cơ sở giáo dục trên cả nước.