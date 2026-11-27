Bà Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 9 từ trái sang), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu tham dự Hội thi

Ngày 27/11/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực miền Bắc với sự tham gia của 16 đội thi.

Tham dự Hội thi có: bà Nguyễn Thị Minh Hương, Thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Ngọ Văn Khuyến, Phó Trưởng Ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; ông Trần Kiên, quyền Trưởng phòng Chính sách và Chiến lược, Cục Chuyển đổi số quốc gia; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Cùng dự có đại diện 16 Hội LHPN các tỉnh/thành tham dự Hội thi: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Sơn La, tỉnh Lai Châu, tỉnh Điện Biên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn và thành phố Đà Nẵng, cùng gần 200 thành viên, diễn viên, cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương theo dõi và cổ vũ cho các đội tuyển.

Đại diện Hội LHPN các tỉnh/thành tham dự Hội thi

Đây là hội thi thứ 3 và cũng là hội thi cuối cùng trong chuỗi hội thi về chuyển đổi số do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Các đội tranh tài ở 3 phần thi: Chào hỏi, giới thiệu đội thi; Kiến thức; Thuyết trình. Hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên thể hiện kiến thức, kỹ năng, khả năng sáng tạo, đồng thời giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số tại địa phương.

Sử dụng thành quả của chuyển đổi số để thu hẹp khoảng cách giới

Phát biểu khai mạc Hội thi, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nhấn mạnh, chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng cách con người sống, làm việc, học tập và kết nối với nhau. Từ tìm kiếm thông tin, mua bán hàng hóa, thanh toán đến sử dụng các dịch vụ công, ngày càng nhiều hoạt động trong cuộc sống được thực hiện trên môi trường số.

Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ quyết tâm chiến lược đó.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội thi

Đối với phụ nữ, chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội phát triển. Một phụ nữ ở nông thôn có thể đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng ở những thị trường xa hơn. Phụ nữ kinh doanh nhỏ có thể quảng bá sản phẩm, quản lý bán hàng thuận tiện hơn. Phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, kiến thức và các dịch vụ thiết yếu.

Tuy nhiên, không phải phụ nữ nào cũng có điều kiện tiếp cận và sử dụng công nghệ như nhau. Thực tế vẫn còn những chị em chưa có thiết bị phù hợp, chưa quen sử dụng các ứng dụng, muốn bán hàng trên mạng nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc còn e ngại trước những rủi ro, lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương, đó chính là những biểu hiện của khoảng cách giới trong lĩnh vực số. Nếu không được quan tâm khắc phục, khoảng cách này có thể làm gia tăng những bất bình đẳng vốn đã tồn tại trong đời sống, khiến phụ nữ gặp nhiều khó khăn hơn trong học tập, việc làm, phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội.

Chúng ta không chỉ cần thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực số, mà còn cần sử dụng chính những thành quả của chuyển đổi số để thu hẹp khoảng cách giới nói chung. Công nghệ phải mở thêm cơ hội cho phụ nữ, chứ không tạo ra những rào cản mới hay khiến những nhóm phụ nữ vốn đã khó khăn lại càng bị bỏ lại phía sau".

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương

Với tinh thần đó, Hội LHPN Việt Nam xác định chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội là 1 trong 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời lựa chọn chủ đề năm 2027 là "Đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế".

Chuyển đổi số trong hoạt động Hội không đơn thuần là đưa thêm công nghệ vào hoạt động, mà phải giúp tổ chức Hội hoạt động hiệu quả hơn, gần hội viên hơn và phục vụ phụ nữ tốt hơn. Các cấp Hội phải thực sự trở thành người đồng hành, hỗ trợ phụ nữ tiếp cận công nghệ và tận dụng những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại.

Các thí sinh hào hứng bước vào Hội thi

Phát huy vai trò của những đại sứ chuyển đổi số tại cơ sở

Thời gian qua, các cấp Hội tích cực triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" tại 100% cơ sở Hội với phương châm "Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản, mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực"; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, kết nối hội viên; triển khai các mô hình "Chi hội số", "Phụ nữ số", mạng lưới đại sứ chuyển đổi số và các hoạt động hỗ trợ phụ nữ ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng, hiệu quả của những hoạt động này không chỉ được đánh giá qua số lượng lớp tập huấn, số phụ nữ tham gia hay số mô hình được triển khai. Điều quan trọng là sau mỗi hoạt động, chị em có thực sự sử dụng công nghệ tốt hơn, giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống, có thêm cơ hội tăng thu nhập và biết cách tự bảo vệ mình trên môi trường số hay không.

Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ Hội, tuyên truyền viên ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là những người gần gũi với hội viên, hiểu nhu cầu, nắm bắt được những khó khăn và có thể trực tiếp hỗ trợ chị em.

"Một tuyên truyền viên giỏi không chỉ là người nắm chắc kiến thức mà còn phải biết cách truyền đạt dễ hiểu, hướng dẫn cụ thể để người nghe có thể làm được và thấy được công nghệ thực sự hữu ích với cuộc sống của mình", Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Minh Hương chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng lưu ý, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của phụ nữ thành thị có thể khác với phụ nữ miền núi, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ khuyết tật hay nữ công nhân. Do đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng nhóm phụ nữ để lựa chọn nội dung, phương pháp tiếp cận phù hợp.

Thông qua 3 phần thi, Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về chuyển đổi số khu vực phía Bắc tạo cơ hội để các đội giới thiệu những cách làm hay, ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn từ địa phương mình. Qua đó, cùng tìm ra lời giải cho những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở: Làm thế nào để nội dung chuyển đổi số trở nên gần gũi, dễ hiểu; làm thế nào để thu hút phụ nữ tham gia, giúp chị em từ chỗ còn e ngại trở nên tự tin, chủ động ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương mong muốn các đội thi truyền tải được thông điệp về bình đẳng giới trong chuyển đổi số, không chỉ giúp phụ nữ biết sử dụng công nghệ mà còn tạo điều kiện để phụ nữ chủ động học hỏi, sáng tạo, tham gia và thụ hưởng bình đẳng những thành quả của chuyển đổi số.

Sau Hội thi, Hội LHPN Việt Nam mong muốn Hội LHPN các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên - những đại sứ chuyển đổi số của Hội; lựa chọn, vận dụng và nhân rộng những nội dung, sản phẩm, cách làm hiệu quả tại cơ sở. Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp Hội trong xây dựng tài liệu, bồi dưỡng năng lực và hỗ trợ triển khai các mô hình thiết thực.

Giá trị của Hội thi vì thế không chỉ nằm ở những giải thưởng mà còn ở khả năng đưa kiến thức, kỹ năng và những sáng kiến của các tuyên truyền viên trở về với từng chi hội, từng địa bàn dân cư, giúp ngày càng nhiều phụ nữ tự tin tham gia vào đời sống số. Như Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định: "Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là câu chuyện về cơ hội phát triển và một xã hội bình đẳng hơn".

* Một số hình ảnh của các đội tham gia dự thi:

Phần dự thi của Hội LHPN thành phố Quảng Ninh

Đội thi từ Hội LHPN tỉnh Ninh Bình

Đội thi từ Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

Đội thi từ Hội LHPN tỉnh Lai Châu

Đội thi từ Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

Đội thi từ Hội LHPN TP Hà Nội

Đội thi từ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

Đội thi từ Hội LHPN TP Đà Nẵng

Đội thi từ Hội LHPN TP Bắc Ninh

Đội thi từ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

Đội thi từ Hội LHPN tỉnh Sơn La

Đội thi từ Hội LHPN TP Hải Phòng

Các đội sôi nổi tham gia dự thi