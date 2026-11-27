Giải đấu tạo sân chơi bổ ích để người cao tuổi giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết. Ảnh: HỒ QUÂN

16 đội đến từ các phường, xã trên địa bàn thành phố, thi đấu ở 2 nội dung. Nội dung nam (10 đội) gồm các xã Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Hiệp Đức, Nông Sơn và các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch.Nội dung nữ (6 đội) gồm các xã Xuân Phú, Quế Phước, Việt An, Lãnh Ngọc, Thăng Bình và Tam Xuân.

Ở nội dung nam, các đội chia thành 3 bảng; nội dung nữ chia thành 2 bảng, thi đấu theo hình thức loại trực tiếp. Hai trận chung kết nam và nữ diễn ra trong chiều cùng ngày.

Giải giao lưu được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” trong các cấp Hội Người cao tuổi, hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026; đồng thời tạo sân chơi bổ ích để người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu và thắt chặt tình đoàn kết.