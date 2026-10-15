16 đội tham gia cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp

- Sáng 15/10, Trường Cao đẳng Lạng Sơn tổ chức cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Tham gia cuộc thi có 16 đội đến từ Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, khối giáo dục thường xuyên và các ngành, nghề đào tạo của trường.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn phát biểu khai mạc cuộc thi

Tại cuộc thi, 16 đội đã trình bày, giới thiệu sản phẩm, dự án ở các lĩnh vực: du lịch; công nghệ số; nông - lâm nghiệp; giáo dục; văn hoá; y tế; nghệ thuật… Các đội thi lấy ý tưởng từ đặc sản quê hương, sản phẩm sáng tạo, công nghệ, dịch vụ… đến những vấn đề xuất phát từ chính cuộc sống thường nhật.

Mỗi đội có thời gian tối đa 6 phút để giới thiệu, thuyết trình, trình chiếu video về sản phẩm và trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo.

Đại diện nhóm sinh viên thực hiện dự án Bếp Xứ Lạng - Gói trọn vị quê hương trả lời câu hỏi từ Ban Giám khảo

Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn giới thiệu sản phẩm tại cuộc thi

Theo đánh giá từ Ban tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong từng sản phẩm dự thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho những đội thi.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn trao giải Nhất cho đại diện các đội thi

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn trao giải Nhì cho đại diện các đội thi

Dịp này, nhà trường đã khen thưởng các em học sinh, sinh viên đã tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ 2 năm học trở lên.

Cùng đó, tặng hoa tri ân các giáo viên đã tận tình hướng dẫn các dự án ý tưởng khởi nghiệp trong thời gian vừa qua, đặc biệt là giáo dục cho học sinh, sinh viên về các kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn tặng quà khen thưởng học sinh, sinh viên

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Lạng Sơn tặng hoa tri ân các giáo viên hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện ý tưởng khởi nghiệp

Hoạt động khởi nghiệp là cơ hội để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức đã học, phát triển ý tưởng và thử sức với những vấn đề trong thực tiễn. Mỗi dự án là một cơ hội để các em rèn luyện khả năng làm việc nhóm, xây dựng sản phẩm và trình bày giải pháp do chính các em nghiên cứu, thực hiện.

Thông qua cuộc thi nhằm đánh giá, biểu dương các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, đồng thời, tạo môi trường để các nhóm tác giả giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giao lưu, học hỏi và tiếp nhận những góp ý thiết thực từ các giáo viên để hoàn thiện dự án. Qua đó, khơi dậy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên của nhà trường.