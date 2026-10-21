Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026 nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước này, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch, bà Mette Frederiksen nhấn mạnh rằng kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, Quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013 và Quan hệ Đối tác Chiến lược Xanh năm 2023, Việt Nam và Đan Mạch đã phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trên cơ sở đó, và trước tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa của hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Như vậy tính đến tháng 10/2026, 16 đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam gồm có: Trung Quốc (2008), Liên bang Nga (2012), Ấn Độ (2016), Hàn Quốc (2022), Mỹ (9/2023), Nhật Bản (11/2023), Australia (3/2024), Pháp (10/2024), Malaysia (11/2024), New Zealand (2/2025), Indonesia (3/2025), Singapore (3/2025), Thái Lan (5/2025), Vương quốc Anh (10/2025), Liên minh châu Âu - EU (29/1/2026), Vương quốc Đan Mạch (20/10/2026).