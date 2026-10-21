16 Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam
Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026 nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trước tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa của hai nước, hai Nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, vì lợi ích của cả hai quốc gia. Tính đến tháng 10/2026, Việt Nam đã nâng cấp Đối tác Chiến lược toàn diện với 16 quốc gia.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/16-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-voi-viet-nam-post1396088.html