16 Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam

Thời gian gần đây, nhiều khách nước ngoài đến Cao Bằng thuê xe mô tô tự lái đi tham quan, du lịch, nhiều người đã vô tình vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Trước thực trạng trên, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của du khách khi tham gia giao thông; qua đó phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, du khách, đồng thời xây dựng hình ảnh Cao Bằng là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.