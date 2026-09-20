16 ca sĩ Việt bước vào vòng đấu căng thẳng nhất

Tối 19/9, tập đầu tiên của Livestage 5 và cũng là chung kết Tinh hà “say hi” lên sóng với 8 tiết mục solo và 2 phần trình diễn nhóm. Ở phần trình diễn solo, 8 ca sĩ lần lượt mang những câu chuyện riêng lên sân khấu, từ tình yêu, gia đình đến những giai đoạn mất phương hướng.

Sau chuỗi tiết mục cá nhân là hai sân khấu nhóm Thêu hoa dệt gấm và Sau hình bóng ấy. Một tiết mục khai thác ca trù, một bên chọn âm hưởng cung đình.

Trăn trở của buitruonglinh

CONGB mở màn Livestage 5 với tiết mục Chờ chút... Đây là một trong những ca khúc đầu tiên nam ca sĩ sáng tác, được viết khi anh còn khá ngây ngô và đang trải qua thời điểm buồn nhất. CONGB bắt đầu với guitar trước khi dẫn khán giả vào tiết mục âm nhạc có màu sắc nhẹ nhàng kết hợp đoạn vũ đạo trên nền nhạc violin lôi cuốn. Tiết mục dễ nghe, vẫn cho thấy màu sắc trẻ trung, dễ thương thường thấy ở CONGB nhưng mang thêm sự trưởng thành, sâu lắng hơn so với tiết mục solo của anh ở mùa trước.

Tiếp nối chương trình, Jaysonlei chuyển sang màu sắc hoàn toàn khác với Ta không nên. Nam ca sĩ xây dựng không gian như một hoang mạc trên sao Kim, nơi câu chuyện giữa hai người có tình cảm được thể hiện thông qua những màn đối đáp. Saabirose xuất hiện ở phần rap. Câu hỏi trung tâm của bài hát xoay quanh lý do một người đàn ông nói Ta không nên với người mình thích. Câu trả lời là anh vẫn còn sự nghiệp cần theo đuổi.

Jaysonlei có tiết mục lôi cuốn với điệp khúc bắt tai. Ảnh: NSX.

Jaysonlei đã có một tiết mục âm nhạc khá thú vị. Trong đó Ta không nên thu hút được người xem bằng giai điệu bắt tai, melody khá độc đáo, thú vị.

Tiết mục của buitruonglinh nhận được sự chú ý. Lý do là sau nhiều thử thách trong chương trình, từ nhảy, hát ballad, làm đội trưởng đến chơi nhạc cụ, buitruonglinh thừa nhận thứ anh chưa có là vị trí số một trong bảng xếp hạng cá nhân. Từ đó, TOP 1 (TRONG MẮT EM) được hình thành. Và khán giả rất mong đợi xem buitruonglinh sẽ làm gì trong tiết mục solo cuối cùng này.

Tuy nhiên, TOP1 vẫn là bản nhạc mang đậm chất riêng của buitruonglinh. Đây là bản nhạc pop đơn giản, trong trẻo, ca từ dễ thương. Nó chưa đột phá so với những gì buitruonglinh đã thể hiện.

Tuy nhiên, theo buitruonglinh giải thích chữ Top 1 trong ca khúc không chỉ nói về thứ hạng. Nam ca sĩ muốn truyền tải quan điểm rằng một người có thể không đứng đầu trong mắt số đông nhưng vẫn là số một đối với một người nào đó.

buitruonglinh an toàn với tiết mục solo ở chung kết. Ảnh: NSX.

Với 1000 thắc mắc, Hurrykng chọn khai thác câu chuyện gần với đời sống cá nhân nhất. Nam rapper cho biết những người phụ nữ trong gia đình anh có một điểm chung là người bạn đời không còn đồng hành cùng họ trong cuộc sống. Vì vậy, anh dành ca khúc cho mẹ và những người phụ nữ mình yêu thương.

Nếu Hurrykng chọn cách thể hiện mềm mại, Cody Nam Võ đẩy năng lượng sân khấu lên với Do 4 love. Với thế mạnh vũ đạo tốt nhất chương trình, nam ca sĩ đưa tiết mục thiên về tính trình diễn và giải trí. Phần ca từ, âm nhạc của Do 4 love khá mờ nhạt với một số câu hát lặp đi lặp lại, đổi lại Cody Nam Võ đẩy được năng lượng sân khấu lên cao nhờ phần dàn dựng công phu và kỹ năng trình diễn tốt.

Trên sân khấu, Cody Nam Võ liên tục chuyển từ rap sang beat mới, sôi động trước khi bước vào dancebreak mạnh mẽ, lôi cuốn. Trấn Thành cho rằng một performer cần đẩy bản thân đến giới hạn như vậy để tạo ra cảm giác thăng hoa, đồng thời nhấn mạnh mỗi nghệ sĩ phải chứng minh năng lực ở cấp độ cao nhất họ có thể đạt tới.

Dương Domic là người khép lại 8 phần trình diễn cá nhân với Tell me why. Nam ca sĩ cho biết đây là ca khúc anh đã viết từ lâu và cũng là phần tiếp theo của Mất kết nối.

Nếu Mất kết nối đặt nhân vật giữa khoảng trống của một mối quan hệ, Tell me why tiếp tục xoáy vào câu hỏi không thể giải đáp bằng những công thức thông thường. Dương Domic đưa hình ảnh toán học vào ca từ qua những câu như "Đề bài này sai hay anh sai mà cứ mãi vô nghiệm" hay "Đến khi nào con tim này thôi bình phương nỗi nhớ".

Thêu hoa dệt gấm đưa ca trù vào sân khấu đương đại

Sau 8 tiết mục solo, buitruonglinh, JSOL, Hurrykng và CONGB kết hợp trong Thêu hoa dệt gấm. Nhóm chọn ca trù làm một trong những chất liệu chính. CONGB có khoảng 4 năm tiếp xúc với loại hình này trong thời gian học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, trong khi buitruonglinh cũng có nhiều điểm tương đồng với chất liệu nhóm lựa chọn.

Để xử lý phần dân gian chính xác hơn, nhóm nhận sự hướng dẫn của nghệ nhân ca trù Mạnh Hùng với hơn 60 năm tuổi nghề. Hurrykng đối mặt với thử thách ngay từ verse đầu tiên và thừa nhận đây là một trong những phần khó nhất anh từng thực hiện. Trên sân khấu, 4 thành viên lần lượt kết hợp hát, rap và vũ đạo, trước khi khép lại bằng phần nhảy đôi.

Ở sân khấu còn lại, Dương Domic, Captain Boy, Cody Nam Võ và Jaysonlei lựa chọn hướng tiếp cận khác với Sau hình bóng ấy. Dương Domic muốn nhìn câu chuyện qua một góc độ mới nên đưa âm hưởng cung đình và bộ gõ vào bản phối, kết hợp chất liệu dân gian với tinh thần đương đại.

Lyhan hỗ trợ tiết mục của nhóm Dương Domic. Ảnh: NSX.

Tiết mục mượn thế giới Tấm Cám để kể một câu chuyện tình mới. Nhân vật dù ở bên Cám vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng Tấm. Tiết mục mang giai điệu chậm, da diết và ma mị. Sự xuất hiện của Lyhan góp phần giúp tiết mục ấn tượng hơn.

8 tiết mục solo và 2 phần trình diễn nhóm còn lại của Tinh hà "say hi" sẽ được ra mắt vào tuần tới. Hiện tại, khán giả rất đón chờ các tiết mục solo của Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, Wren Evans... Sau đó, chương trình bước vào đêm chung kết trao giải và công bố kết quả Best5 (5 anh trai có lượng bình chọn cao nhất).