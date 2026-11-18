Ấp 8 Xáng trao quà hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Người dân ấp Thạnh Tây A nhận quà từ doanh nghiệp tài trợ.

Tại ngày hội, đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại khu dân cư; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới.

Ấp Thạnh An biểu dương các gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong vận động thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, các ấp trao nhiều phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau phần lễ, người dân tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa, văn nghệ và hoạt động thể thao, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.