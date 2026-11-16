16,5 triệu người cao tuổi là nguồn lực của hệ sinh thái kinh tế bạc
Sáng nay, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.Tại điểm cầu Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo Chính phủ và các bộ ngành.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/165-trieu-nguoi-cao-tuoi-la-nguon-luc-cua-he-sinh-thai-kinh-te-bac-24626111611274021.htm