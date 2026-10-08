15km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội sẵn sàng cho mốc thông xe 10/10

15km đầu tiên dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 10/10

Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang bước vào giai đoạn nước rút. Với sản lượng đạt khoảng 90%, các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc trên toàn tuyến, hướng tới các mốc thông xe kỹ thuật trong tháng 10, tháng 11 và hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2026.

Đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6 cơ bản hoàn thành việc thảm nhựa đường song hành.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành (đường đô thị) thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài khoảng 58,2 km.

Dự án khởi công ngày 25/6/2023, được triển khai qua 4 gói thầu xây lắp. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác trong năm 2026.

Đến đầu tháng 10/2026, các nhà thầu đang tập trung thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Các hạng mục được đẩy mạnh chủ yếu gồm thảm bê tông nhựa, chiếu sáng, an toàn giao thông, cùng một số phần việc về nền đường, thoát nước và tuynel kỹ thuật.

Đến nay, dự án đã thi công khoảng 40/50,85 km bê tông nhựa. Giá trị sản lượng ước đạt 3.850/4.282 tỷ đồng, tương đương khoảng 90% giá trị hợp đồng.

Trong 4 gói thầu, hai gói thầu 08 và 09 đang có sản lượng cao nhất, đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng. Hai gói thầu còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ để bám các mốc hoàn thành vào cuối tháng 11 và tháng 12.

Gói thầu số 08/TP2-XL hiện đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng, tương ứng khoảng 905/921 tỷ đồng.

Các hạng mục chính cơ bản đã hoàn thành. Phần cầu đạt 99%; hạ tầng kỹ thuật và thoát nước hoàn thành 100%; chiếu sáng đạt 98%.

Đối với kết cấu mặt đường, cấp phối đá dăm đạt 98%, BTN HHR25 đạt 100%, BTN C19 đạt 98% và BTNP C16 đạt 97%.

Theo kế hoạch chi tiết, Gói thầu số 08 dự kiến hoàn thành trước ngày 24/11.

Tương tự, Gói thầu số 09/TP2-XL cũng đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng, tương ứng 1.576/1.597 tỷ đồng.

Phần nền, mặt đường cơ bản hoàn thành trên tuyến chính; cấp phối đá dăm và các lớp bê tông nhựa đều đạt khoảng 99%. Các hạng mục cầu, hạ tầng kỹ thuật và thoát nước đã hoàn thành.

Đây cũng là gói thầu đang được tập trung hoàn thiện để phục vụ mục tiêu thông xe kỹ thuật khoảng 15 km đường song hành từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long vào ngày 10/10.

Theo kế hoạch, khoảng 15 km đường song hành từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long sẽ được thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10.

Đoạn tuyến này thuộc Gói thầu số 09/TP2-XL, bắt đầu từ khu vực đê Hữu Hồng, tại vị trí cầu Hồng Hà khoảng Km14+850, đến Đại lộ Thăng Long tại Km29+200.

Để kịp mốc thông xe, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như chiếu sáng, sơn kẻ đường, biển báo, lan can, bó vỉa và các công trình bảo đảm an toàn giao thông. Các điểm vuốt nối với đường dân sinh, đường hiện trạng cũng đang được hoàn thiện.

Việc thông xe ngày 10/10 là thông xe kỹ thuật theo phân đoạn, trên cơ sở hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, tổ chức phân luồng và bàn giao quản lý, duy tu đối với phần tuyến đủ điều kiện khai thác.

Sau khoảng 15 km đầu tiên, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu thông xe khoảng 22 km trong tháng 11/2026.

Trong đó, một đoạn dài khoảng 13 km từ nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến khu vực cầu Hồng Hà và một đoạn dài khoảng 9 km từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6.

Nếu các mốc tiến độ được giữ vững, đến cuối tháng 11/2026, khoảng 37 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội sẽ được thông xe kỹ thuật theo từng phân đoạn.

Trong khi hai gói thầu 08 và 09 đã đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng, Gói thầu số 10/TP2-XL hiện đạt khoảng 70%.

Một số hạng mục vẫn đang được đẩy nhanh như cấp phối đá dăm đạt 67%, BTN HHR25 đạt 45,45%, BTN C19 đạt 43,29%; hạ tầng kỹ thuật và thoát nước đạt 85%. Hạng mục chiếu sáng đạt 32%, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026.

Theo kế hoạch, Gói thầu số 10 phấn đấu hoàn thành đoạn từ Km36+166,74 đến Quốc lộ 6 trước ngày 26/11, hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 19/12.

Gói thầu số 11/TP2-XL đạt khoảng 83% giá trị hợp đồng. Cấp phối đá dăm đạt 97%, BTN HHR25 đạt 71,3%, BTN C19 đạt 62%; hạ tầng kỹ thuật và thoát nước đã hoàn thành.

Hệ thống chiếu sáng dự kiến hoàn thành trong tháng 10. Hệ thống an toàn giao thông được triển khai đồng bộ trong tháng 11 và hoàn thành trước ngày 19/12/2026.

Gói thầu số 11 cũng đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 19/12/2026.

Chặng nước rút còn nhiều áp lực

Dù sản lượng toàn dự án đã đạt khoảng 90%, tiến độ trong những tháng cuối năm vẫn chịu sức ép do một số vị trí còn vướng giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình ngầm nổi và xử lý nền đất yếu.

Trong đó, Gói thầu số 10 đang chậm hơn các gói thầu còn lại do ảnh hưởng của các vướng mắc này.

Bên cạnh đó, dự án còn gặp một số khó khăn do khan hiếm cục bộ nguồn vật liệu, giá vật tư biến động và thời tiết không thuận lợi trong giai đoạn từ tháng 5 đến cuối tháng 9/2026.

Một số vị trí thi công Dự án thành phần 3 có phạm vi chồng lấn cũng đòi hỏi các đơn vị tăng cường phối hợp để bàn giao mặt bằng và hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kết nối.

Trong bối cảnh đó, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện những phần việc cuối cùng.

Theo kế hoạch chi tiết, Gói thầu số 08 hoàn thành trước ngày 24/11; Gói thầu số 09 hoàn thành các đoạn tuyến còn lại trước ngày 24/11. Gói thầu số 10 phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến đến Quốc lộ 6 trước ngày 26/11 và hoàn thành toàn bộ trước ngày 19/12. Gói thầu số 11 cũng đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 19/12/2026.

Như vậy, chặng đường cuối của Dự án thành phần 2.1 đang được xác lập bằng những mốc tiến độ cụ thể: 15 km dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 10/10, khoảng 22 km tiếp theo trong tháng 11 và các đoạn tuyến còn lại trước ngày 19/12.

Với sản lượng hiện đạt khoảng 90%, Dự án thành phần 2.1 đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.