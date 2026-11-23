155 em học sinh tham gia cuộc thi “Giải mã di sản” tại Văn miếu Mao Điền (TP Hải Phòng) chiều 22/11. Ảnh: Hoài Phương

Điểm mới của chương trình năm nay là ứng dụng công nghệ số vào hoạt động giáo dục di sản, giúp học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử, văn hóa thông qua hình thức thi tương tác trên máy tính bảng. Các câu hỏi tập trung vào những danh nhân, sự kiện lịch sử và giá trị văn hóa gắn liền với Văn miếu Mao Điền. Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn giúp học sinh hiểu sâu hơn về truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Học sinh sử dụng máy tính bảng trong 4 vòng thi đầu tiên. Ảnh: Hoài Phương

Trải qua 5 vòng thi, Ban tổ chức trao 19 giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Em Lương Hoàng Yến, học sinh Trường Tiểu học Cẩm Phúc xuất sắc giành giải Nhất.

Ông Trần Xuân Kiều, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mao Điền trao giải nhất cho em Lương Hoàng Yến, trường Tiểu học Cẩm Phúc. Ảnh: Hoài Phương

19 học sinh đạt giải cá nhân tại cuộc thi “Giải mã di sản” nhận phần thưởng của Ban tổ chức. Ảnh: Hoài Phương

Ở nội dung tập thể, Trường Tiểu học Cẩm Phúc giành giải Nhất, Trường Tiểu học Cẩm Đông đạt giải Nhì; hai trường Tiểu học Tân Trường và Cẩm Hoàng đồng giải Ba.

Bốn vòng thi đầu gồm 40 câu hỏi được thực hiện trực tiếp trên máy tính bảng. Kết quả trả lời được chuyển về hệ thống máy chủ để tổng hợp, xếp hạng dựa trên độ chính xác và thời gian hoàn thành. Nội dung thi còn tích hợp kiến thức văn học, toán học, đòi hỏi học sinh vận dụng kỹ năng đọc hiểu, phát hiện lỗi trong văn bản và tính toán các mốc thời gian lịch sử.

Chia sẻ sau cuộc thi, em Lê Hà Vy, học sinh Trường Tiểu học Tân Trường, cho biết em thích nhất phần thi trả lời câu hỏi trên máy tính bảng. Hoạt động tương tác trực tiếp trên thiết bị cũng là điểm khác biệt nổi bật so với những hình thức tìm hiểu di sản được tổ chức trước đây.

Em Lê Hà Vy, học sinh Trường Tiểu học Tân Trường chia sẻ sau cuộc thi. Ảnh: Hoài Phương

Theo bà Phạm Thị Lộc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mao Điền, “Các cuộc thi trước đây được tái hiện theo hình thức thi cử thời xưa, còn chương trình lần này ứng dụng công nghệ số tạo cơ hội để học sinh tương tác và vận dụng kiến thức ngay tại di tích. Việc tổ chức các câu hỏi theo cách thức giải mã giúp học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử và giá trị văn hóa gắn với Văn miếu Mao Điền cùng vùng đất xứ Đông hơn.”

Bà Phạm Thị Lộc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mao Điền (TP Hải Phòng) chia sẻ về mục đích và điểm mới của cuộc thi “Giải mã di sản”. Ảnh: Hoài Phương

Không chỉ kiểm tra kiến thức trên thiết bị, vòng thi cuối cùng còn thử thách khả năng đọc hiểu và lập luận của học sinh. Bốn đội đại diện cho bốn trường, mỗi đội gồm năm thành viên, cùng tìm lỗi sai trong các văn bản về danh nhân Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Mạc Đĩnh Chi.

Để bảo vệ đáp án, các em phải đọc kỹ văn bản, đối chiếu kiến thức lịch sử và đưa ra lập luận thuyết phục. Những lời đối đáp nhanh trí, hồn nhiên tạo nên không khí tranh biện sôi nổi. Thông qua việc phát hiện và lý giải các thông tin chưa chính xác, học sinh được khuyến khích chủ động tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của những danh nhân thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức.

Các nhóm học sinh thảo luận trong vòng thi phản biện. Ảnh: Hoài Phương

Bên cạnh các phần thi, chương trình còn tổ chức giao lưu với khán giả qua ba câu hỏi về ứng xử tại di tích. Nội dung đề cập đến những hành vi xâm hại di tích có thể bị xử lý theo pháp luật; việc chuẩn bị lễ vật lớn để cầu xin tại Văn miếu; và tổ chức hoạt động tập thể, mở nhạc lớn trong không gian tôn nghiêm.

Trước câu hỏi về lễ vật, ông Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc chia sẻ “không nên đơn thuần đánh giá việc dâng lễ lớn hay nhỏ là đúng hoặc sai, mà điều quan trọng nằm ở tấm lòng thành kính”. Những tình huống được đưa ra trong phần giao lưu cũng giúp học sinh và phụ huynh có dịp trao đổi về cách ứng xử phù hợp, tôn trọng không gian di tích.

Văn miếu Mao Điền là một trong những trung tâm khoa bảng tiêu biểu của xứ Đông xưa, gắn với trường thi Hương trấn Hải Dương. Dưới triều Mạc, nơi đây từng tổ chức 4 khoa thi Hội, trong đó có khoa thi năm Ất Mùi (1535) gắn với Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Năm 2017, Văn miếu Mao Điền được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Cuộc thi thuộc chương trình trải nghiệm giáo dục di sản với chủ đề “Trải nghiệm di sản - Tiếp nối truyền thống hiếu học, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam” được tổ chức nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Sau cuộc thi dành cho học sinh tiểu học, Ban tổ chức dự kiến mở rộng hoạt động trải nghiệm di sản tới các cấp học khác, đồng thời khuyến khích các nhà trường thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục di sản vào hoạt động dạy và học.