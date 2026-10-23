155 gian hàng hợp tác xã khai hội tại TP.HCM

Chỉ còn ít giờ nữa, Hội chợ xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã tại khu vực miền Nam năm 2026 sẽ bước vào lễ khai mạc. Chương trình bắt đầu lúc 17h30 hôm nay (23/10) tại Công viên Quảng trường Hòa Bình, đường số 3, Khu đô thị City Land, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Theo chương trình của Ban tổ chức, đại biểu sẽ được đón tiếp từ 17h00 đến 17h30. Sau phần văn nghệ chào mừng là phát biểu khai mạc lúc 18h00, nghi thức cắt băng khai mạc từ 18h15 đến 18h30. Từ 18h30, các đại biểu sẽ tham quan gian hàng.

Các gian hàng đã sẵn sàng đón khách tham quan.

Hội chợ diễn ra từ ngày 23 đến 28/10/2026, quy tụ 155 gian hàng của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết trên cả nước. Người dân và du khách có thể tìm hiểu nhiều nhóm sản phẩm như nông sản, thực phẩm hữu cơ, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc, thiết bị và vật tư nông nghiệp.

Không chỉ là nơi giới thiệu và mua bán sản phẩm, hội chợ còn tạo cơ hội để các hợp tác xã tiếp cận doanh nghiệp, nhà phân phối, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Theo kế hoạch, hoạt động xúc tiến thương mại hướng tới kết nối các hợp tác xã với những hệ thống phân phối lớn như Aeon, Go, Winmart, Lotte, Saigon Co.op… Qua đó, thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh và phát triển chuỗi giá trị.

Các gian hàng đã sẵn sàng đón khách tham quan.

Trong khuôn khổ hội chợ, các hoạt động hội nghị, kết nối giao thương cũng được tổ chức nhằm hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và đáp ứng yêu cầu thị trường. Các đơn vị tham gia có cơ hội trao đổi, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hội chợ thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026 theo Quyết định số 3838/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, Trung tâm Truyền thông và Hỗ trợ kinh tế hợp tác tổ chức.

Với người tiêu dùng, đây là dịp tiếp cận trực tiếp sản phẩm của các hợp tác xã từ nhiều địa phương tại một địa điểm. Với các đơn vị sản xuất, sáu ngày hội chợ là cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

Hội chợ diễn ra từ ngày 23–28/10/2026 tại Công viên Quảng trường Hòa Bình, đường số 3, Khu đô thị City Land, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc bắt đầu lúc 17h30 ngày 23/10; nghi thức cắt băng dự kiến diễn ra lúc 18h15.