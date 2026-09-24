Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu 5 trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Theo kết quả khóa học, 100% học viên được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, 6,54% đạt loại giỏi, 87,58% loại khá và 5,88% loại trung bình. Tỷ lệ học viên đạt loại khá và giỏi đạt 94,12%, đơn vị được xếp loại khá.

Những năm qua, Trường Quân sự Quân khu 5 chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo học viên ngành Quân sự cơ sở. Nội dung, chương trình đào tạo được quan tâm gắn với yêu cầu thực tiễn, góp phần trang bị cho học viên kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác.

Ngành Quân sự cơ sở giữ vị trí, vai trò quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Trong bối cảnh tổ chức, sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn Quân khu, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ngành Quân sự cơ sở ngày càng cao, đòi hỏi mỗi cán bộ sau khi tốt nghiệp phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trước yêu cầu đó, trong quá trình đào tạo tại nhà trường không chỉ chú trọng trang bị kiến thức chuyên môn mà còn góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phương pháp công tác và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đây là những nền tảng quan trọng để học viên sau khi trở về địa phương có thể nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

153 học viên ngành Quân sự cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo năm 2026. Ảnh: CHIÊU DƯƠNG

Đến nay, các lớp đào tạo đại học khóa 73, cao đẳng khóa 74 và liên thông đại học, cao đẳng khóa 75 đã hoàn thành chương trình đào tạo. Kết quả tốt nghiệp ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện của các học viên, đồng thời khẳng định những nỗ lực của nhà trường trong nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quân sự cơ sở.

Sau khi tốt nghiệp, các học viên trở về công tác tại địa phương, tiếp tục vận dụng kiến thức được trang bị vào thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.