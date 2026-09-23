153 cán bộ Mặt trận cơ sở hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Dự lễ bế giảng có đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Tiến sĩ Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cùng 153 học viên đến từ 64 xã, phường trong tỉnh.

Sau 3 ngày, các học viên hoàn thành chương trình học tập với 6 chuyên đề, tập trung những nội dung thiết thực đối với công tác Mặt trận ở cơ sở như: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tuyên truyền, vận động Nhân dân; công tác dân tộc, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giám sát, phản biện xã hội; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

Đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, báo cáo chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Bên cạnh đó, học viên được cập nhật kiến thức về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã; đối ngoại nhân dân; xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc; xoá nhà tạm, nhà dột nát; chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.

Thạc sĩ Lê Minh Đồng, giảng viên chính, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh, báo cáo kết quả khoá học.

Tiến sĩ Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sĩ Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đề nghị cán bộ Mặt trận cơ sở tiếp tục bám địa bàn, gần dân, chủ động lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đổi mới phương thức vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong các phong trào, cuộc vận động ở khu dân cư.

Đồng thời, chú trọng thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội với tinh thần xây dựng, trách nhiệm; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và từng bước ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận.

“Một lớp học chỉ kéo dài 3 ngày, nhưng nhiệm vụ sau lớp học là lâu dài. Mỗi học viên cần mang kiến thức về địa bàn, biến kiến thức thành việc làm, việc làm thành kết quả và kết quả thành niềm tin của Nhân dân”, Tiến sĩ Phạm Thanh Tâm nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân và Tiến sĩ Phạm Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, trao chứng nhận hoàn thành khoá học cho học viên.

Đây là lớp bồi dưỡng thứ 4 được tổ chức trong năm 2026, nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.

Dự kiến từ nay đến cuối năm, tỉnh Cà Mau tổ chức thêm 2 lớp bồi dưỡng, tiếp tục cập nhật kiến thức, kỹ năng gắn với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở./.