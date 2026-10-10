150 vận động viên tranh tài Giải Pickleball doanh nhân (mở rộng)
Sáng 10/10, tại sân Pickleball Hiển Vinh, phường Thục Phán, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Giải Pickleball doanh nhân tỉnh Cao Bằng (mở rộng) năm 2026 chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).
Giải đấu thu hút 150 vận động viên đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tranh tài ở 8 nội dung đôi, gồm: đôi nam, đôi nam nữ thuộc các nhóm lãnh đạo, doanh nhân và phong trào. Giải thi đấu theo thể thức tính điểm trực tiếp; các trận đấu được tổ chức theo vòng bảng, vòng loại trực tiếp và chung kết, bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.
Giải đấu là dịp để các doanh nhân trong và ngoài tỉnh giao lưu, học hỏi, tăng cường kết nối, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa Cao Bằng, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng doanh nghiệp.
Thông qua giải đấu, Ban tổ chức hướng tới tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho đội ngũ doanh nhân, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Cao Bằng với các địa phương. Đây cũng là hoạt động ra mắt Câu lạc bộ Pickleball Doanh nhân trẻ Cao Bằng, góp phần phát triển phong trào Pickleball nói riêng và thể thao trong cộng đồng doanh nhân nói chung.
Nhân dịp này, Ban tổ chức trao 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó của phường Nùng Trí Cao và phường Thục Phán.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/150-van-dong-vien-tranh-tai-giai-pickleball-doanh-nhan-tinh-cao-bang-mo-rong-3193263.html