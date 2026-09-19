150 vận động viên Taekwondo tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I

Các thành viên Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tuyển tham gia thi đấu môn Taekwondo tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ l.

Ngày 19/9, tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình (phường Hoa Lư), Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh tổ chức thi đấu Giải Taekwondo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026.

Cac đại biểu dự khán thi đấu môn Taekwondo.

Giải Taekwondo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 thu hút sự tham gia của 18 đơn vị với 150 vận động viên. Các vận động viên thi đấu nhiều nội dung: Thi đấu Quyền tiêu chuẩn (5 nội dung): Cá nhân nam, nữ, đôi nam - nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Thi đấu đối kháng cá nhân (11 nội dung): Đối kháng nam ở các hạng cân 45kg, 48kg, Nguyễn Quốc 50kg, 55kg, 60kg và trên 65kg không vượt quá 70kg; Đối kháng nữ ở các hạng cân 41kg, 44kg, 49kg, 54kg và trên 59kg không vượt quá 64kg.

Về thể thức, các vận động viên thi đấu Quyền sẽ thi theo hình thức vòng tròn tính điểm từ cao, xuống thấp. Vòng loại thi 2 bài quyền: Bốc thăm 2 trong 6 bài Quyền Taegeuk 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Vòng Bán kết và Chung kết thi 2 bài quyền: bốc thăm 2 trong 4 bài quyền còn lại.

Đối với nội dung Đối kháng sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, người thắng sẽ vào vòng trong.

VĐV thi đấu nội dung Quyền cá nhân.

Môn võ Taekwondo là môn võ xuất phát từ Hàn Quốc. Tại Ninh Bình, môn võ này đã được truyền bá và phát triển với số lượng võ sinh đông đảo tại nhiều địa phương.

Môn Taekwondo là một môn thi đấu trong tổng số 18 môn tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026.

MônTaekwondo sẽ thi đấu trong 2 ngày (19 và 20/9).