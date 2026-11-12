150 triệu đồng tiếp sức 3 hộ nghèo ở Mỏ Vàng an cư

Ba hộ được hỗ trợ gồm: hộ ông Giàng A Tu, thôn Sài Lương 3; hộ ông Mùa A Súa và hộ ông Mùa A Lử, cùng trú tại thôn Suối Dầm. Mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng, cải thiện nhà ở.

Đây đều là những gia đình thuộc diện hộ nghèo, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào lao động sản xuất. Trong khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, việc tích lũy kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở vẫn là trở ngại lớn đối với các gia đình.

Đồng chí Hoàng Chí Hiền - Giám đốc Sở Công Thương trao kinh phí cho các hộ nghèo.

Trao kinh phí hỗ trợ, đồng chí Hoàng Chí Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương bày tỏ mong muốn nguồn lực này sẽ góp phần giúp các hộ sớm cải thiện điều kiện sinh hoạt, có nơi ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã Mỏ Vàng tiếp tục quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh của từng hộ dân; chủ động kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ những gia đình còn khó khăn, nhất là các hộ nghèo có nhu cầu cấp thiết về nhà ở.

Nguồn kinh phí 150 triệu đồng được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỏ Vàng tiếp nhận để tổ chức bàn giao đầy đủ đến 3 hộ thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và mục đích hỗ trợ. Đây cũng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các hộ nỗ lực lao động sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Sở Công Thương và Lãnh đạo xã Mỏ Vàng trao đổi về việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2026, trong đó có việc làm nhà cho hộ nghèo.

Hoạt động góp phần cùng cấp ủy, chính quyền xã Mỏ Vàng thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.