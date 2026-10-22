150 nhân viên bếp các cơ sở du lịch tập huấn kỹ thuật chế biến món ăn phục vụ buffet sáng

Chuyên gia ẩm thực hướng dẫn kỹ thuật chế biến món ăn tại buổi tập huấn chiều 22/10. Ảnh: KHÁNH LINH

Chương trình có sự tham gia hướng dẫn của các chuyên gia ẩm thực cùng đội ngũ đầu bếp, nhân viên đến từ các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ẩm thực trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, các học viên được cập nhật kiến thức về xu hướng sử dụng món sợi nóng trong buffet sáng, nhu cầu và khẩu vị của du khách. Các nội dung được chuyên gia tập trung hướng dẫn bao gồm: cách lựa chọn, sơ chế, bảo quản nguyên liệu; phương pháp tổ chức quầy phục vụ và kỹ thuật chế biến nước dùng, nước lèo...

Đặc biệt, học viên cũng được các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn thực hành chế biến món phở gà và cao lầu; hoàn thiện và trình bày món sợi nóng phục vụ buffet sáng.

Thông qua chương trình tập huấn, ngành du lịch thành phố kỳ vọng các cơ sở lưu trú nâng cao chất lượng buffet sáng, đa dạng thực đơn gắn với ẩm thực địa phương.

Việc ưu tiên sử dụng nguyên liệu, sản vật đặc trưng của Đà Nẵng, xứ Quảng và đưa các món như phở gà, cao lầu Hội An vào phục vụ được kỳ vọng tạo dấu ấn riêng, quảng bá hiệu quả văn hóa ẩm thực địa phương đến du khách.