150 năm ngày sinh chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng: Lan tỏa di sản một nhà báo lớn

Sáng 30/9, tại Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bảo tàng Báo chí Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng: Trọn đời vì nước, vì dân”, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ông (1/10/1876 - 1/10/2026).

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại chương trình, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh việc tiếp tục nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp và di sản của nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng, trong đó có Báo Tiếng Dân và trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Đối với Thái Nguyên, việc nghiên cứu gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Di tích quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, đồng thời đưa di sản đến gần hơn với công tác giáo dục truyền thống và đời sống văn hóa.

Từ không gian di tích, các giá trị lịch sử được kết nối với đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa địa phương, mở ra hướng tiếp cận mới đối với một di sản báo chí đặc biệt.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - gợi mở 3 nhóm vấn đề trọng tâm: Làm rõ hơn giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng; nghiên cứu sâu giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy di sản, gắn với giáo dục, đào tạo báo chí và phát triển văn hóa trong bối cảnh mới.

Các đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày chuyên đề “Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân”.

Các tham luận tiếp tục làm rõ giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vai trò của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Trong đó, nhiều ý kiến đề cập việc phát huy giá trị Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trong giáo dục bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa người làm báo trước yêu cầu của kỷ nguyên số.

Hội thảo đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của địa chỉ đỏ báo chí cách mạng, làm rõ hành trình từ một chí sĩ yêu nước đến một nhà báo lớn của dân tộc của Huỳnh Thúc Kháng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày chuyên đề "Huỳnh Thúc Kháng - Nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo và di sản Báo Tiếng Dân", giới thiệu những tư liệu, nội dung gắn với cuộc đời và sự nghiệp của cụ.

Trước đó, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường Dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nơi ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Hoạt động nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng góp phần mở ra những hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy di sản báo chí cách mạng, gắn với giáo dục truyền thống, phát triển văn hóa và xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.