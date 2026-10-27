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150 học viên hoàn thành tập huấn bảo đảm an ninh phục vụ APEC 2027

Chiều 27/10, lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh, y tế và ứng phó khẩn cấp, phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) bế giảng. Lớp tập huấn có 150 học viên thuộc các lực lượng công an, quân đội, bảo vệ, y tế và tình nguyện viên.

Báo An Giang
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Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên.

Trong 2 ngày, học viên được bồi dưỡng 5 chuyên đề, gồm: APEC và yêu cầu an ninh đặc biệt; cấu trúc lực lượng và cơ chế phối hợp; quy trình bảo đảm an ninh cho sự kiện quốc tế; nhận diện, xử lý các tình huống an ninh thường gặp; phòng cháy, chữa cháy tại nơi tập trung đông người.

TIẾN DŨNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/150-hoc-vien-hoan-thanh-tap-huan-bao-dam-an-ninh-phuc-vu-apec-2027-a500824.html