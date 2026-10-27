150 học viên hoàn thành tập huấn bảo đảm an ninh phục vụ APEC 2027

Bánh mì Bà Được tổ chức chi trả cho 175 người bị ngộ độc thực phẩm, nhưng khoảng 40 người không đồng ý với mức tiền đưa ra. Nhiều người cho rằng khoản chi trả chưa tương xứng với tổn hại sức khỏe và thu nhập bị mất.