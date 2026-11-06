150 hoạt động trong 16 ngày tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội

Lần đầu tiên, lễ hội đưa mô hình lưu trú sáng tác quốc tế vào chương trình và triển khai theo 5 khu vực để kể một câu chuyện từ “Kẻ Chợ” đến “Kinh tế Sáng tạo”, đánh dấu bước chuyển từ một sự kiện văn hóa sang một hệ sinh thái sáng tạo đô thị.

Thông tin trên được Ban tổ chức cho biết trong buổi họp báo về lễ hội vào chiều 6/11. Theo đó, lễ hội được triển khai dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam; do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc thường trực tổ chức, cùng sự phối hợp, đồng hành của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, SOVICO, Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc (UN-Habitat), các sở, ban, ngành, UBND các phường và đơn vị liên quan.

Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn phát biểu tại họp báo vào chiều 6/11.

Lễ hội năm 2026 được UBND TP Hà Nội đặt mục tiêu chuyển từ “tổ chức lễ hội” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”. Khởi động từ tháng 1/2026, tuy nhiên, 16 ngày cao điểm của mùa lễ hội là lúc “trình diễn” kết quả của cả quá trình ấy với công chúng.

Về tên gọi “Thăng Long Kẻ Nghệ” cùng chủ đề “Kinh tế Sáng tạo” của lễ hội năm nay, TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam khẳng định: Kiến trúc là cách một dân tộc, mỗi đất nước tổ chức không gian sống, gìn giữ ký ức và bày tỏ khát vọng của mình. “Phố Hàng, làng xóm, ngôi đình, khu chợ, bến sông”… của Thăng Long xưa đến giờ chính là những “cấu trúc” vừa mang tính kinh tế vừa mang tính văn hóa.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai, lễ hội tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ

Cùng với các ngành văn hoá nghệ thuật sáng tạo khác đã cùng nhau kết nối, xâu chuỗi, tương tác, thăng hoa làm nên hồn cốt và huyền sử ngàn năm văn hiến nơi này. Trong đó, nghề nuôi phố, phố nuôi nghề, làng sinh nhai, và người dân, người thợ trở thành người nghệ sĩ sáng tạo.

“Lễ hội chọn chủ đề “Thăng Long Kẻ Nghệ” gắn với “Kinh tế Sáng tạo” là sự trở về với một chân lý cũ từ cội nguồn: không gian được kiến tạo đúng sẽ sinh ra giá trị, và giá trị ấy được bồi đắp qua nhiều thế hệ, giá trị đó làm nên nguồn sống bền vững cho chúng ta!”, TS.KTS Phan Đăng Sơn chia sẻ.

Chợ Đồng Xuân trở thành một trong những không gian của lễ hội năm nay.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cũng cho biết, năm 2026, lễ hội bước sang mùa thứ năm. Lấy cảm hứng từ lịch sử đô thị Thăng Long – Kẻ Chợ, “Thăng Long Kẻ Nghệ” tôn vinh tài hoa, kỹ năng và năng lực sáng tạo được tích lũy, trao truyền qua nhiều thế hệ. “Kẻ Nghệ” hôm nay không chỉ là những nghệ nhân, người làm nghề mà còn là các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sĩ, người làm công nghệ, người trẻ và cộng đồng đang góp phần kiến tạo diện mạo Thủ đô.

Thông qua mạch kết nối “Thị – Phố – Nghề” và ba trục triển khai: Kinh tế sáng tạo, Nghệ thuật liên ngành và Đồng sáng tạo, lễ hội hướng tới kết nối, phát huy các nguồn lực văn hóa, di sản và sáng tạo, hình thành những giá trị mới phục vụ phát triển đô thị.

Phối cảnh Pavillon Hồ gương. (ảnh: BTC)

Lễ hội dự kiến tổ chức với 150 hoạt động, với sự tham gia của gần 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ và nhà sáng tạo trong nước, quốc tế đến từ 21 quốc gia, tại 5 cụm khu vực chính: Quảng trường Sáng tạo; Chợ Đồng Xuân; Đình và di tích Phố Cổ; Công viên Thống Nhất; Rạp hát và Sân khấu cộng đồng.

Với thông điệp “Kết tài hoa, dệt tài sản”, lễ hội hướng tới chuyển hóa các giá trị văn hóa, di sản, tri thức và năng lực sáng tạo thành những tài sản có khả năng phát triển lâu dài; góp phần tạo sinh kế, việc làm, thúc đẩy hợp tác và đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng của Thủ đô.

Qua đó, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thành phố đầu tiên tại Việt Nam gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác quốc tế, lan tỏa bản sắc và sức sáng tạo Việt Nam tới khu vực và thế giới.

Lễ Khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào 19h ngày 13/11 tại Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Gala bế mạc “Hà Nội, Những vang động” sẽ tổ chức vào 19h30 ngày 28/11 tại Chợ Đồng Xuân. Lịch chi tiết, bản đồ địa điểm và hướng dẫn tham gia được cập nhật trên website lehoithietkesangtao.vn và fanpage chính thức của lễ hội.