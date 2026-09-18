150 đại biểu tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Sở Tư pháp triển khai các quy định mới của pháp luật và hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; nghiệp vụ công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Hội nghị nhằm cập nhật, trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức những kiến thức, quy định pháp luật và kỹ năng cần thiết trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, giúp cán bộ, công chức vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được tập huấn vào thực tiễn công tác; nâng cao chất lượng tham mưu, hạn chế sai sót trong quá trình xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản và tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.