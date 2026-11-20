Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng điều khiển phương tiện thủy cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Trước đó, từ ngày 7-10 đến ay, 150 học viên đã được tổ chức học tập, nghiên cứu lý thuyết và hướng dẫn thực hành các nội dung liên quan đến điều khiển xuồng máy. Sau hơn một tháng được trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng, các học viên bước vào kỳ thi với tinh thần tự tin, nghiêm túc và trách nhiệm. Công tác tổ chức kỳ thi được triển khai chặt chẽ, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch và tuyệt đối an toàn. Thông qua các nội dung kiểm tra, Ban Tổ chức đánh giá thực chất kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện thủy của từng học viên, làm cơ sở nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên sông, biển.

CBCS và giám cán bộ kiểm tra theo dõi các hoạc viên thực hành

Trong bối cảnh tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến ngày càng phức tạp, việc trang bị kỹ năng lái xuồng máy có ý nghĩa đặc biệt thiết thực. Đây là một trong những điều kiện quan trọng giúp lực lượng Công an chủ động triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm và kịp thời hỗ trợ Nhân dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Các học viên tham gia thực hành tại đợt dự thi cấp chứng chỉ

Thông qua kỳ thi, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ Nhân dân trong mọi tình huống.

Công Hạnh