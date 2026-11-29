Hoạt động triển lãm nằm trong chuỗi Chương trình phát động tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển năm 2026 do Sở Văn hóa và thể thao TPHCM phối hợp cùng Đặc khu Côn Đảo tổ chức, vừa bế mạc ngày 29/11.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: TL

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TPHCM, Côn Đảo không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước mà còn là “viên ngọc bích” giữa Biển Đông, vùng kinh tế biển chiến lược của TPHCM. Tuy nhiên, hệ sinh thái biển nơi đây đang đối mặt với nhiều tổn thương từ hiện tượng tẩy trắng san hô và rác thải nhựa.

Ông Hồi cho biết, thành phố muốn lan tỏa những hành động bảo tồn môi trường biển theo chiều sâu. Trong đó, thông qua âm nhạc, thời trang tái chế, không gian triển lãm 150 tác phẩm ảnh tư liệu cùng các mô hình sinh vật biển chế tác từ rác thải nhựa, chương trình giúp công chúng nhìn nhận trực diện vẻ đẹp nguyên sơ lẫn những “vết thương” mà đại dương đang gánh chịu.

Đại biểu tham quan quy trình tạo ra các sản phẩm tái chế tại chuỗi hoạt động. Ảnh: TL

Cùng với hoạt động triển lãm, các đại biểu, chiến sĩ, văn nghệ sĩ và người dân Đặc khu Côn Đảo cũng trực tiếp tham gia các hoạt động làm sạch bãi biển và lặn nuôi cấy, phục hồi rạn san hô theo quy trình khoa học nhằm tái thiết “lá phổi xanh” và “lá chắn tự nhiên” cho bờ biển Côn Đảo.

“Bảo vệ đại dương và phục hồi rạn san hô không thể chỉ là nỗ lực của riêng một cơ quan hay một sự kiện nhất thời, mà phải trở thành nếp sống văn minh, thành hành động thường xuyên của toàn xã hội,” ông Nguyễn Ngọc Hồi khẳng định.

Sau khi triển lãm kết thúc, toàn bộ các tác phẩm ảnh và mô hình trưng bày đã được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM bàn giao cho Đặc khu Côn Đảo tiếp nhận, lưu giữ và tiếp tục sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng.