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Kho tài liệu do những người tố giác cung cấp cho thấy các cam kết cải tổ của ngân hàng không được thực hiện, đồng thời chứa thông tin bí mật về một số khách hàng tỷ phú, nhà tài phiệt.

Trong đó, email, kết quả điều tra nội bộ, biên bản họp Hội đồng Quản trị, hồ sơ tuân thủ và nhật ký trò chuyện của nhân viên hé lộ thêm về sự nghiệp và cách điều hành của CEO Christian Sewing.

Trưởng thành từ nội bộ và nắm quyền từ năm 2018, ông Sewing được nhiều người ghi nhận là đã đưa Deutsche Bank thoát khỏi bờ vực khó khăn và đạt lợi nhuận kỷ lục.

Tuy nhiên, theo các tài liệu, trong nội bộ, người từng hứa chấm dứt chuỗi bê bối của ngân hàng lại thúc đẩy việc chấp nhận rủi ro lớn hơn và chỉ trích bộ phận tuân thủ. Ông Sewing cũng không công bố với cổ đông một số vấn đề của ngân hàng.

Dựa trên kho tài liệu này, loạt bài điều tra “Inside Deutsche Bank” (Bên trong Deutsche Bank) của tờ báo Financial Times cùng các cơ quan báo chí đối tác chỉ ra các thủ thuật kế toán và những thông tin công bố tài chính gần như mang tính lừa dối. Loạt bài cũng tiết lộ nhiều chi tiết chưa từng được biết về mối quan hệ giữa ngân hàng với đối tượng ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ngày 17/11, sau khi loạt bài điều tra được đăng tải, cổ phiếu Deutsche Bank có lúc giảm tới 6%, trước khi thu hẹp mức giảm còn 4%.

4 NỘI DUNG CHÍNH

Các bài viết do Financial Times đăng ngày 17/11 nêu ra 4 nội dung chính.

Thứ nhất, Deutsche Bank, có trụ sở chính tại Frankfurt, Đức, đã theo đuổi hoạt động kinh doanh tại Nga cho đến khi Moscow mở chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, bất chấp cảnh báo rủi ro từ nhiều quản lý. Cụ thể, ngân hàng đã bác bỏ lo ngại của bộ phận tuân thủ về nhóm khách hàng có quan hệ với Điện Kremlin, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng.

Theo trang DW, nhà băng này hiện vẫn có hơn 160 nhân viên tại Nga và ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2025 tại đây là 61 triệu euro (67 triệu USD) thông qua một công ty con.

Thứ hai, Deutsche Bank vô tình làm lộ các bản kê khai thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, nhưng giữ kín sai sót này với Nhà Trắng. Ông Sewing đã được báo cáo về cách xử lý sự cố.

Ngày 17/11, khi được phóng viên hỏi về thông tin này tại Manila, Philippines, Tổng thống Trump cho biết ông đã đóng rất nhiều thuế. Ông nói thêm rằng ngân hàng không nên làm vậy và việc này là bất hợp pháp.

Thứ ba, Deutsche Bank xử lý các khoản thanh toán đáng ngờ trị giá gần 600 triệu USD liên quan đến Epstein, cao hơn nhiều so với con số từng được biết trước đây.

Thứ tư, các tài liệu cho thấy hàng loạt thiếu sót về tuân thủ, điểm yếu trong quản trị, sự thiếu năng lực và các lỗi công nghệ tại Deutsche Bank.

Mối quan hệ của Deutsche Bank với các nhà tài phiệt và dòng tiền Nga là yếu tố đặc biệt thúc đẩy hai người tố giác sao chép kho dữ liệu. Họ đã chia sẻ dữ liệu này với nhà báo Ấn Độ Josy Joseph và nhà báo Nam Phi Khadija Sharife.

Trong một tuyên bố, hai người tố giác cho biết họ hành động vì lợi ích công chúng, nhằm phơi bày hành vi của ngân hàng, trong đó có “các vấn đề như tài khoản do các nhà tài phiệt Nga nắm giữ”.

“Ngân hàng cần được cải tổ toàn diện về quản lý và văn hóa”, một trong hai người nói thêm.

Financial Times đã cùng hơn 200 nhà báo trên toàn cầu, đến từ hàng chục cơ quan báo chí, rà soát các tài liệu có niên đại từ đầu thập niên 2010. Trong số các cơ quan báo chí tham gia có Daraj, Der Spiegel, Manager Magazin, El Universal, Financial Mail, Kyodo News, Le Monde, The New York Times và Paper Trail Media. Cuộc điều tra do Barracuda Media, một tổ chức phi lợi nhuận của Nam Phi, điều phối, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Dữ liệu và Nghiên cứu (DARC) tại Đức.

PHẢN HỒI CỦA DEUTSCHE BANK

Phản hồi về vụ rò rỉ, Deutsche Bank cho biết các vấn đề nêu trong tài liệu đã xuất hiện từ nhiều năm trước, có trường hợp cách đây tới hai thập kỷ. Theo ngân hàng, những vấn đề liên quan đã được xem xét vào thời điểm đó và trao đổi với cơ quan quản lý.

“Hiện nay chúng tôi là một ngân hàng khác. Dưới sự lãnh đạo của ông Sewing, Deutsche Bank đã trải qua quá trình chuyển đổi căn bản”, ngân hàng khẳng định.

Deutsche Bank cũng cho biết đã đầu tư 7 tỷ euro (khoảng 7,7 tỷ USD) để cải thiện hệ thống kiểm soát trong giai đoạn 2019-2025. Theo ngân hàng, những tiến bộ này đã được “thị trường, các cơ quan quản lý và giám sát chủ chốt, cũng như khách hàng và các bên liên quan khác ghi nhận”.

Năm 2021, Deutsche Bank phải chịu thỏa thuận hoãn truy tố với Bộ Tư pháp Mỹ. Chỉ riêng trong năm nay, nhà chức trách Đức đã ba lần khám xét ngân hàng này.

Từ năm 2012, Deutsche Bank đã chi 18,6 tỷ euro (khoảng 20,4 tỷ USD) để giải quyết các cáo buộc vi phạm quy tắc ứng xử và các vụ kiện. Những vụ việc này liên quan đến hàng loạt bê bối, gồm thao túng thị trường, rửa tiền liên quan đến Nga, kiểm soát yếu kém, bán sản phẩm không phù hợp cho khách hàng và cung cấp thông tin sai lệch.

Trong tuần này, Financial Times dự kiến tiếp tục đăng các bài viết về những khoản thanh toán bí mật cho một thành viên hoàng gia Qatar, cùng điểm yếu của các hệ thống vốn nhằm ngăn chặn rửa tiền tại Deutsche Bank. Ngân hàng này hiện xử lý hơn 1 nghìn tỷ euro (khoảng 1,1 nghìn tỷ USD) giao dịch chuyển tiền quốc tế mỗi ngày.

Cũng trong ngày 17/11, Bộ trưởng Tài chính kiêm Phó Thủ tướng Đức Lars Klingbeil kêu gọi Deutsche Bank “công khai đầy đủ cách ngân hàng đã xử lý các thất bại trong quá khứ và những thiếu sót trong kiểm soát nội bộ, cũng như cách ngăn chặn hiệu quả các vấn đề này trong tương lai”. Ông Klingbeil cho rằng các cơ quan chức năng cần điều tra và có hành động cần thiết khi thích hợp.

Trong khi đó, ông Alexander Wynaendts, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Deutsche Bank bảo vệ ông Sewing. Trong một tuyên bố gửi qua email cho báo giới, ông Wynaendts cho biết trong nhiệm kỳ của mình, ông chưa thấy quyết định nào của ông Sewing khiến ông không thoải mái.

Về phần mình, ông Sewing thừa nhận đã có những sai lầm dưới thời ông lãnh đạo. Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo kinh doanh Handelsblatt, ông cho rằng hướng đi ông đặt ra cho ngân hàng “luôn đúng và hiện vẫn đúng”.