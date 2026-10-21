15 triệu lượt xem Trấn Thành và Hari Won làm điều này ở Ai Cập

Những ngày gần đây, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Ai Cập. Không phải những hoạt động nghệ thuật hay sự kiện giải trí đình đám, lần này, cặp đôi khiến dân tình thích thú bởi những trải nghiệm đời thường, từ khám phá cảnh đẹp đến thưởng thức ẩm thực tại quốc gia nổi tiếng với nền văn minh cổ đại.

Trấn Thành và Hari Won đang có chuyến du lịch đến Ai Cập.

Đáng chú ý, loạt video ghi lại hành trình của Trấn Thành và Hari Won đang đạt lượng tương tác ấn tượng trên TikTok. Cụ thể, nam đạo diễn đã đăng tải tổng cộng 6 video liên quan đến chuyến đi, lần lượt thu hút 4 triệu, 3,6 triệu, 702 nghìn, 508 nghìn, 3,3 triệu và 1,5 triệu lượt xem.

Trong khi đó, Hari Won cũng chia sẻ một video ghi lại trải nghiệm tại Ai Cập, thu hút khoảng 1,5 triệu lượt xem. Như vậy, chỉ với 7 video được đăng tải, vợ chồng Trấn Thành đã mang về tổng cộng hơn 15 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Đây là con số đáng chú ý, đặc biệt khi nội dung các video chủ yếu xoay quanh những hoạt động du lịch và sinh hoạt thường ngày của cặp đôi.

Những đoạn clip chia sẻ về chuyến đi Ai Cập của Trấn Thành hút hàng triệu lượt xem.

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, Trấn Thành và Hari Won cho thấy sự hào hứng khi cùng nhau khám phá vùng đất mới. Cả hai dành thời gian tận hưởng cảnh đẹp, tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng và trải nghiệm các món ăn địa phương. Không khí vui vẻ, thoải mái trong chuyến đi cũng trở thành điểm nhấn khiến loạt video nhận được sự quan tâm.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước những khoảnh khắc đồng hành của Trấn Thành và Hari Won. Một số người cho rằng chính sự tự nhiên, gần gũi trong cách cặp đôi chia sẻ trải nghiệm đã tạo nên sức hút cho các video. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng còn dành sự ngưỡng mộ cho cuộc sống hôn nhân của cả hai khi vẫn thường xuyên dành thời gian cùng nhau khám phá những địa điểm mới.

Những khoảnh khắc đời thường, giản dị của Trấn Thành và Hari Won trong chuyến đi đến Ai Cập khiến nhiều khán giả thích thú.

Thực tế, Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Việt. Bên cạnh những thành tựu riêng trong sự nghiệp, cả hai còn nhận được sự quan tâm bởi cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là những chuyến du lịch và khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Với hơn 15 triệu lượt xem chỉ từ một chuyến đi Ai Cập, Trấn Thành và Hari Won một lần nữa cho thấy sức hút đáng kể trên các nền tảng số. Không cần những nội dung được đầu tư cầu kỳ, đôi khi chính những khoảnh khắc giản dị bên nhau cũng đủ để cặp đôi trở thành chủ đề được đông đảo khán giả quan tâm.