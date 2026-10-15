15 triệu đồng 'săn' điện thoại giảm giá tháng 10: RAM 12GB/512GB, pin 10.000mAh

Với ngân sách khoảng 15 triệu đồng, người dùng Việt có thể lựa chọn những mẫu điện thoại sở hữu cấu hình mạnh, màn hình chất lượng cao, camera đa dụng hoặc thời lượng pin dài.

Đáng chú ý, phân khúc này không còn là sân chơi riêng của điện thoại Android khi iPhone 16e cũng có mức giá đủ sức cạnh tranh.

iPhone 16e của Apple. Ảnh: The Verge

Dù vậy, sự xuất hiện của nhiều mẫu máy với những thế mạnh khác nhau cho thấy người mua có nhiều lựa chọn hơn thay vì chỉ tập trung vào thương hiệu.

iPhone 16e: lợi thế iOS nhưng phải đánh đổi cấu hình

iPhone 16e 128GB VN/A là lựa chọn đáng cân nhắc với người muốn sử dụng hệ sinh thái Apple mà không cần chi quá nhiều tiền cho dòng iPhone cao cấp.

Máy sử dụng chip A18, màn hình OLED 6,1 inch và camera chính Fusion 48MP, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, chụp ảnh và quay video.

Ưu điểm của iPhone 16e nằm ở hiệu năng, kích thước tương đối gọn và trải nghiệm phần mềm. Với người đã sử dụng MacBook, Apple Watch hoặc AirPods, khả năng kết nối giữa các thiết bị cũng là điểm cộng đáng kể.

Đây là lựa chọn phù hợp với người muốn giữ điện thoại trong nhiều năm mà không quá quan tâm đến việc chạy đua cấu hình.

Tuy nhiên, mức giá hơn 14 triệu đồng đi kèm một số giới hạn. Máy chỉ có bộ nhớ 128GB, không có camera siêu rộng hay camera tele chuyên dụng và màn hình dừng ở tần số quét 60Hz.

Trong khi đó, nhiều đối thủ Android cùng tầm giá đã có màn hình 120Hz hoặc cao hơn, bộ nhớ 256GB và hệ thống camera đa dạng.

Vì vậy, iPhone 16e phù hợp với người ưu tiên iOS, tính ổn định và sự gọn nhẹ. Nếu thường xuyên chơi game, lưu trữ nhiều video hoặc muốn trải nghiệm màn hình mượt mà, người mua nên so sánh kỹ với các mẫu Android trước khi quyết định.

POCO X8 Pro Max: ứng viên sáng giá cho game thủ

POCO X8 Pro Max 12GB/512GB là một trong những mẫu máy đáng chú ý nhất trong nhóm điện thoại khoảng 15 triệu đồng.

Theo mức giá tham khảo tại một số đại lý, sản phẩm hiện có giá gần chạm mốc 15 triệu đồng, thấp hơn 3 triệu đồng so với giá cũ, tương đương mức giảm hơn 16%.

POCO X8 Pro Max là ứng viên sáng giá cho game thủ.

Điểm mạnh lớn nhất của máy là cấu hình hướng đến hiệu năng. Thiết bị sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500s, RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB.

Màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz cũng đem lại không gian hiển thị rộng và trải nghiệm giải trí mượt mà.

Dung lượng 512GB là lợi thế thực tế với người cài nhiều trò chơi, lưu video độ phân giải cao hoặc không muốn thường xuyên xóa dữ liệu để giải phóng bộ nhớ.

Đây cũng là yếu tố giúp POCO X8 Pro Max nổi bật khi so sánh trực tiếp với những mẫu máy chỉ có bộ nhớ 256GB.

Dù vậy, thiết kế màn hình lớn khiến máy khó sử dụng bằng một tay và có thể không phù hợp với người thích điện thoại nhỏ gọn.

Camera cũng cần được đánh giá qua trải nghiệm thực tế, đặc biệt nếu người dùng thường xuyên chụp chân dung, chụp thiếu sáng hoặc cần zoom xa.

Nếu ưu tiên hiệu năng, màn hình lớn và bộ nhớ rộng rãi, POCO X8 Pro Max là ứng viên đáng cân nhắc trong danh sách.

Xiaomi 15T Pro: lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và camera

Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB có giá tham khảo nhỉnh hơn một chút so với ngân sách 15 triệu đồng.

Máy được trang bị chip MediaTek Dimensity 9400+, màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K và tần số quét tối đa 144Hz.

Cấu hình này phù hợp với các tác vụ đòi hỏi sức mạnh xử lý, từ chơi game đến chỉnh sửa hình ảnh và video.

Xiaomi 15T Pro có màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K và tần số quét tối đa 144Hz.

Khác biệt đáng chú ý của Xiaomi 15T Pro nằm ở hệ thống camera Leica. Máy có camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học, camera tele 50MP và camera siêu rộng 12MP.

Nhờ đó, người dùng có thêm lựa chọn khi chụp phong cảnh, chân dung hoặc các chủ thể ở khoảng cách xa.

So với POCO X8 Pro Max, Xiaomi 15T Pro có bộ nhớ thấp hơn nhưng hướng đến trải nghiệm nhiếp ảnh đa dụng hơn.

Đây là phương án phù hợp với người muốn kết hợp chơi game, chụp ảnh và quay video trên cùng một thiết bị.

realme P4 Power và vivo V60: một bên pin lớn, một bên mạnh về chân dung

Trong nhóm điện thoại khoảng 15 triệu đồng, realme P4 Power 5G và vivo V60 hướng đến hai nhu cầu tương đối khác biệt.

realme P4 Power 5G 12GB/256GB có giá tham khảo chạm mốc 15 triệu đồng.

realme P4 Power 5G 12GB/256GB có giá tham khảo chạm mốc 15 triệu đồng. Điểm nổi bật của mẫu máy này là pin dung lượng 10.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W theo thông số được công bố cho sản phẩm.

Máy còn có màn hình tần số quét 144Hz và camera chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học.

Dung lượng pin lớn là lợi thế với người thường xuyên di chuyển, xem video hoặc sử dụng điện thoại nhiều giờ liên tục.

Tuy nhiên, người mua nên cầm thử máy trước khi quyết định, bởi pin dung lượng lớn có thể ảnh hưởng đến kích thước và trọng lượng.

Hiệu năng của chip Dimensity 7400 Ultra cũng không nên được mặc định là ngang bằng các nền tảng cao cấp trên POCO X8 Pro Max hay Xiaomi 15T Pro.

Ở chiều ngược lại, vivo V60 5G 12GB/256GB có giá tham khảo dưới 15 triệu đồng một chút.

Máy sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4 và tập trung vào trải nghiệm camera, đặc biệt là chụp chân dung với hệ thống quang học hợp tác cùng ZEISS.

Camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học là điểm cộng với người thường xuyên chụp người thân, bạn bè hoặc muốn tạo ảnh chân dung có góc nhìn tự nhiên.

vivo V60 tập trung vào trải nghiệm camera, đặc biệt là chụp chân dung với hệ thống quang học hợp tác cùng ZEISS.

Hạn chế của vivo V60 là hiệu năng không phải thế mạnh hàng đầu nếu so với các mẫu máy thiên về chơi game. Sản phẩm phù hợp hơn với người coi trọng camera, thiết kế và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Với người dùng có ý định "săn" điện thoại giá rẻ tháng 10, trước khi mua nên xác nhận giá bán cuối cùng, tình trạng máy mới nguyên hộp và chính sách bảo hành chính hãng tại Việt Nam.

Đặc biệt, cần kiểm tra điều kiện áp dụng khuyến mãi và mã sản phẩm cụ thể để tránh nhầm lẫn giữa hàng phân phối chính thức với hàng nhập khẩu không thuộc hệ thống bảo hành tương ứng.

Với ngân sách khoảng 15 triệu đồng, không có mẫu smartphone nào vượt trội ở mọi tiêu chí. Lựa chọn hợp lý nhất phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của người dùng.