15 tập thể và 64 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất cho đại diện 15 tập thể xuất sắc. Ảnh: QĐND

Tham dự buổi lễ có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội và các đại biểu là phụ nữ tiêu biểu trong lực lượng quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang (hàng đầu, bên phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tham dự chương trình

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải qua), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng các đại biểu tham dự chương trình

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (bên phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, tham dự chương trình

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cống hiến xuất sắc của 79 tập thể, cá nhân được tôn vinh, cũng như những đóng góp to lớn của toàn thể lực lượng phụ nữ quân đội trong suốt thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là những tấm gương sáng ngời về ý chí vượt khó, về tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến bền bỉ để toàn quân học tập, noi theo.

Qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, dù ở bất kỳ cương vị, địa bàn hay lĩnh vực công tác nào, các nữ quân nhân luôn giữ vững phẩm chất yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang, đồng hành bền bỉ cùng quá trình trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo

Ngày nay, dự hiện diện của phụ nữ quân đội đã vươn rộng và tỏa sáng trên khắp các mặt trận. Trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nữ chiến sĩ đã vượt qua muôn vàn gian khổ để lập nên những chiến công xuất sắc. Ở lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ cao và chuyển đổi số, phụ nữ quân đội đã khẳng định tiềm năng trí tuệ vượt bậc qua các công trình, sáng kiến mang hàm lượng tri thức lớn, tiêu biểu như giải pháp đạt giải thưởng Make in Viet Nam của Hội Phụ nữ Tổng công ty Mạng lưới Viettel, hay các công trình nghiên cứu của các nữ sĩ quan tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Kỹ thuật Hải quân, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Cùng với đó là những đóng góp lặng thầm của các nữ y, bác sĩ tận tụy nơi tuyến đầu cứu chữa thương bệnh binh, những tấm gương bám bản, gắn bó với đồng bào nơi biên giới xa xôi của lực lượng biên phòng và hình ảnh nữ quân nhân mũ nồi xanh quả cảm tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Trung Phi, Nam Sudan, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" đến với bạn bè quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất cho 64 cá nhân xuất sắc trên nhiều lĩnh vực

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu sắc đến mọi mặt quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, phụ nữ quân đội là lực lượng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng. Bộ trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội phải tiếp tục rèn luyện, phấn đấu theo bốn tiêu chí cốt lõi: "Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái".

Để các phong trào thi đua đi vào chiều sâu và tạo động lực thực chất, Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Chính trị cùng cấp ủy, chỉ huy các cấp phải luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ quân đội cống hiến và trưởng thành. Cần quán triệt phương châm đánh giá đúng người, giao đúng việc, mạnh dạn bố trí cán bộ nữ có năng lực, đồng thời chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần và chính sách hậu phương quân đội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất chính là nguồn cổ vũ lớn lao, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để phụ nữ toàn quân tiếp tục nỗ lực, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cống hiến, xứng đáng là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng quân đội hùng mạnh, phụng sự vững chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.