15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Tham dự có Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện một số xã trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 1, toàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN và rà soát, chuẩn hóa thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Khảo sát 367 ha, trong đó, 209 ha phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua rà soát 14 nghĩa trang liệt sĩ với 2.863 phần mộ, xác định 670 phần mộ tại 9 nghĩa trang chưa rõ danh tính cần lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Đến ngày 24/8, các lực lượng hoàn thành lấy 590 mẫu, đạt 88,05% số mộ thuộc diện lấy mẫu; ngày 11/9, toàn bộ mẫu được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng.

Công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và thu thập thông tin được đẩy mạnh. Công an tỉnh rà soát thông tin 6.260 liệt sĩ, trong đó, 1.737 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ; cập nhật hơn 3.000 thông tin thân nhân, thu nhận 2.932 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Toàn tỉnh phát hơn 82.400 phiếu thu thập thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình phát biểu tham luận về công tác tuyên truyền chiến dịch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả; những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng khan hiếm, địa hình tìm kiếm phức tạp, hồ sơ, tư liệu qua các thời kỳ chiến tranh có nhiều thay đổi; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2 của chiến dịch.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm, phấn đấu đến tháng 7/2027 hoàn thành các mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, giai đoạn từ tháng 8/2027 đến tháng 12/2030, tiếp tục xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính khoảng 2 - 3 hài cốt liệt sĩ/năm; lấy mẫu sinh phẩm đối với 530 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhưng chưa xác định được danh tính trong 11 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, xác minh hồ sơ, đối chiếu dữ liệu ADN và khảo sát thực địa, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ đề nghị sớm kiện toàn Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 trên cơ sở các nhiệm vụ được bổ sung. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền; UBND các xã, phường đẩy mạnh khảo sát, xác minh, làm rõ thông tin về khu vực, vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ; tuyên truyền, vận động thân nhân đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, bám sát kết quả đối khớp dữ liệu sinh trắc học, phối hợp chặt chẽ với Viện Pháp y Quân đội theo dõi tiến độ giải mã gen đối với 590 mẫu sinh phẩm đã bàn giao; chú trọng cung cấp thông tin chính xác về các phần mộ tại thực địa, phát huy mạng lưới hội viên ở cơ sở để kiểm chứng thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Yêu cầu các cấp, các ngành cụ thể hóa kết luận hội nghị thành những hành động thiết thực, quyết liệt trên thực địa với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.