Triển lãm trưng bày 99 tác phẩm được tuyển chọn từ 1.084 ảnh dự thi, đồng thời vinh danh 15 tác phẩm xuất sắc.

Cuộc thi nhiếp ảnh do Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Huế, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Huế và Hội Nhiếp ảnh TP Huế tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Ban tổ chức tri ân các nhiếp ảnh gia đã đồng hành cùng cuộc thi. (Ảnh: T.Nhung)

Với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, trải nghiệm mới”, cuộc thi hướng đến tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, môi trường sống và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Cố đô; đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện đến với công chúng trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau thời gian phát động, cuộc thi thu hút 125 tác giả đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, gửi về 1.084 tác phẩm.

Qua các vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo tuyển chọn 99 tác phẩm vào vòng Chung khảo, trong đó 15 tác phẩm xuất sắc được trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải. (Ảnh: T.Nhung)

Các tác phẩm mang đến nhiều góc nhìn sáng tạo, giàu cảm xúc về Huế, từ kiến trúc di sản, cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa đến con người và những trải nghiệm mới của thành phố hôm nay.

Qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, vẻ đẹp và chiều sâu giá trị của vùng đất Cố đô được thể hiện sinh động, góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại.

Người dân và du khách tham quan tại triển lãm. (Ảnh: T.Nhung)

Triển lãm và lễ trao giải không chỉ tôn vinh nghệ thuật nhiếp ảnh, các tác giả có tác phẩm xuất sắc mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch và sức hấp dẫn của Huế.

Đây cũng là hoạt động thúc đẩy định hướng xây dựng Huế trở thành “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”, tạo không gian sáng tạo, kết nối cộng đồng nghệ sĩ và lan tỏa tình yêu di sản.

Triển lãm trưng bày 99 tác phẩm được tuyển chọn từ 1.084 ảnh dự thi. (Ảnh: T.Nhung)

Thông qua triển lãm, công chúng có dịp khám phá một Huế vừa lưu giữ chiều sâu văn hóa, lịch sử, vừa năng động, đổi mới và phát triển, góp phần khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ văn hóa, nghệ thuật và du lịch Việt Nam.